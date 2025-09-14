Poliţia din Greater Manchester a declarat că nu există suspiciuni de implicare criminală, relatează

Manchester Evening News.

Fanii au fost profund afectați de ultima postare a lui Hatton, în care apărea antrenându-se pentru meciul său de revenire, programat pentru 2 decembrie în Dubai.

Într-un clip video el mergea rapid pe banda de alergare, ascultând melodia „Sapphire” de Ed Sheeran, spunând „Încă 5 kilometri … mulțumită transpirația”, înainte de a-și orienta camera spre sine, transpirat și vizibil epuizat, ridicându-și pumnul într-un gest provocator.

Meciul de revenire ar fi trebuit să fie cu Eisa Al Dah, pe 2 decembrie, în Dubai.

Hatton vorbise deschis despre problemele sale de sănătate mintală și abuz cu substanțe, inclusiv tentative de sinucidere, dar în ultima vreme părea să fie într-o perioadă mai stabilă, lucrând pentru reconstrucția relațiilor sale de familie.

