În meciul de Slobozia oaspeţii au ratat primii, prin Petrila, în minutul 7, şi au marcat în minutul 24 primul gol al întâlnirii. Daniel Paraschiv a primit o pasă excelentă de la Moruţan şi a înscris cu o lovitură de cap. În partea secundă, gazdele au egalat la primul şut pe spaţiul porţii, prin Alexandru Albu, care a trimis cu capul în plasă, în minutul 57, potrivit News.ro.

Giuleştenii au insistat şi au preluat conducerea odată cu golul marcat de Alex Dobre, în minutul 67. Talisson a lovit bara, în minutul 74, şi Dobre a trecut pe lângă majorarea scorului în minutul 86, iar Unirea Slobozia – Rapid s-a încheiat 1-2.

„De ce s-a retras Rapid? Rapid e echipă mică, de ce ar fi mare? Câte campionate a câștigat? Nu înseamnă că trebuie să-i dea 5 Sloboziei. Ai instinctul de echipă mică, să tragi de rezultat, să nu te duci să dai 5. Au ce pierde la 1-0, îi înțeleg de ce au tras de timp. Nu le spune Gâlcă. Ne retragem pentru că ni se pare că dacă avem 1-0 e jocul total diferit”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport 1.

Elevii lui Gâlcă sunt pe locul al doilea în clasament, cu 55 de puncte: Unirea Slobozia e a 14-a, cu 24 de puncte.

UNIREA SLOBOZIA: D. Rusu – Dorobanţu, Safronov (Dahan 83), Al. Dinu, Orozco, Şerbănică (Dragu 56) – Bărbuţ (Dulcea 70), Vl. Pop (Lungu 83), Al. Albu – Espinoza, Ponde (Carnat 71). ANTRENOR: Claudiu Niculescu

RAPID: Aioani – Onea, Paşcanu, Kramer, Borza – Moruţan, Hromada (K. Keita 46), Grameni – Al. Dobre (Hazrollaj 90), D. Paraschiv (Koljic 71), Petrila (Talisson 71). ANTRENOR: Constantin Gâlcă

