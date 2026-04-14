Înaintea începerii ședinței de pregătire, jucătorii și staff-ul tehnic s-au strâns în jurul antrenorului român.

Îmbrățișat de jucători

L-au aplaudat, l-au îmbrățișat și i-au prezentat condoleanțe, demonstrând unitatea grupului în aceste clipe grele.

În ciuda momentului delicat pe care îl traversează, Răzvan Lucescu s-a străduit să păstreze rutina normală a echipei. A condus antrenamentul, a oferit indicații scurte în limba engleză și a arbitrat o miuță între jucători.

„Din păcate, pentru mine este un moment foarte greu, complicat, însă asta este viața, trebuie să știm să trecem, nu sunt singurul, sunt atâția și atâția oameni care și-au pierdut părinții. Trebuie să înțelegem și să acceptăm, ne luptăm să trecem peste”, a declarat Răzvan Lucescu în momentul în care a plecat din România.

Urmează un meci crucial în lupta pentru titlu

Dincolo de momentele dificile pe plan personal, atenția lui Răzvan Lucescu trebuie să se îndrepte rapid spre un duel decisiv pentru soarta campionatului din Grecia.

Pentru PAOK urmează derby-ul cu AEK Atena, programat pe 19 aprilie, de la ora 18:00, în deplasare.

După 27 de etape disputate, echipa din Salonic ocupă locul secund cu 58 de puncte (la egalitate de puncte cu Olympiacos) și se află la o distanță de 5 puncte în spatele viitoarei sale adversare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE