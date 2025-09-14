Născut în Piatra-Olt, Răzvan Raț a debutat la seniori în tricoul echipei Rapid București, după care a scris istorie în Ucraina, la Șahtior Donețk, unde a evoluat timp de 10 ani.

Printre cluburile la care a evoluat fundașul român se regăsesc și Rayo Vallecano (Spania), Paok Salonic (Grecia) și West Ham United (Anglia). Iar după ce s-a lăsat de fotbal a ajuns investitor la „Imperiul Leilor”, show difuzat de PRO TV, dar și colaborator la „Fața la joc”, emisiune care se vede la același post de televiziune, în fiecare luni, de la ora 23.15.

Ținând cont că PRO TV a achiziționat drepturile pentru Premier League, competiție pe care o transmite în exclusivitate pe platforma VOYO, am vrut să aflăm de la Răzvan Raț ce părere are că meciurile din Anglia nu se mai văd la televizor în România.

„Spre exemplu, în străinătate, după cum se știe foarte bine, sunt foarte multe platforme care sunt pay per view, adică și mai nișate, unde plătești pur și simplu ca să vezi un singur meci. Lucrurile astea în Europa și în Occident sunt ceva normal. În plus, pentru ceea ce oferă VOYO la acest moment, adică Premier League, Coppa Italia, Ligue 1, filme și alte producții în exclusivitate, pe lângă multe altele, eu cred că este un preț mai mult decât bun, raportat la oferta diversificată de programe. Și unde mai pui că poți să le vezi oricând și oriunde. Iar meciurile din Premier League, dacă nu ai avut timp să îi vezi echipa preferată cum joacă, stai fără nicio grijă, că te poți uita la ele și după încheierea meciului, că rămân acolo, în platformă”, a spus Răzvan Raț în exclusivitate pentru Libertatea.

Fostul fotbalist ne-a făcut și o mică descriere a campionatului Angliei, atât din perioada în care el evolua acolo, cât și despre prezent.

„Am ajuns pentru prima dată în Premier League după ce jucasem la Șahtior Donețk timp de 10 ani. Nu era un campionat pe măsura Premier League, dar avusesem ocazia de a juca foarte multe meciuri în cupele europene, acolo unde e foarte intens ritmul. Deci e cam la fel cu ceea ce se întâmplă în Premier League. Dar, totuși, campionatul englez este unul extrem de solicitant din punct de vedere fizic și totul se învârte într-o viteză care te pune la grea încercare.

Fotbalul, în general, se schimbă. Și cred că Premier League se schimbă de la sezon la sezon. Această ligă are banii necesari să achiziționeze cei mai importanți și buni jucători din lume și îi pune intr-un «tablou» care se schimbă în fiecare an. În fiecare an, fotbalul devine mai greu din punctul ăsta de vedere, pentru că se mărește viteza și se micșorează spațiile. Și atunci ai nevoie să fii foarte bun, rapid, puternic, dar în același timp ai nevoie și de o gândire extrem de rapidă și să iei decizii în fracțiuni de secundă. Este din ce în ce mai complicat, din punctul meu de vedere”, a mai afirmat Răzvan Raț.

Ryan Giggs este fotbalistul preferat al lui Răzvan Raț

L-am întrebat pe Răzvan Raț care a fost cel mai greu adversar peste care a dat în Premier League, iar românul a spus că Ryan Giggs i se pare un adevărat model.

„Cred că au fost foarte mulți adversari extrem de rapizi, puternici, pentru că jucam împotriva echipelor puternice din Premier League. Și atunci toate aceste echipe aveau jucători de bandă foarte importanți și valoroși. Dar sunt extrem de mândru că am apucat să joc împotriva lui Ryan Giggs, chiar pe «Teatrul Viselor» (n.r. – stadionul Old Trafford). Și nu a fost neapărat ca un idol, ci mai mult un model, aș spune. Mi s-a părut un jucător absolut excepțional. Și asta din mai multe puncte de vedere. Unul dintre ele este dat de faptul că, la acest moment, sunt extrem de puțini jucători care își încep cariera și și-o încheie la același club. El se află printre puținii fotbaliști care au făcut acest lucru.

În altă ordine de idei, Ryan Giggs a jucat 24 de sezoane consecutive la Manchester United. Ceea ce este un lucru absolut impresionant și, în afară de asta, el ca fotbalist mi-a plăcut foarte mult”, a încheiat Răzvan Raț interviul pentru Libertatea.

