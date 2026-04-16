O particularitate a noului sezon este debutul campionatului intern, care se va suprapune cu meciurile de la Cupa Mondială din 2026 (competiție găzduită de SUA, Mexic și Canada în perioada 11 iunie – 19 iulie).

Calendarul SuperLigii

Echipele din prima ligă vor avea o pauză de vară relativ scurtă, calendarul fiind structurat astfel:

Prima etapă este programată pentru weekendul 11-12 iulie 2026.

Sezonul de toamnă se va încheia odată cu meciurile etapei a 21-a, programate pe 19-20 decembrie 2026.

Echipele vor reveni pe teren în weekendul 16-17 ianuarie 2027.

Faza a doua (Play-off / Play-out) va debuta pe 20-21 martie 2027. Ultima rundă din play-off (etapa a 10-a) se va disputa pe 29-30 mai 2027.

Înaintea fluierului de start din campionat, sezonul fotbalistic se va deschide oficial cu Supercupa României.

Meciul pentru trofeu se va juca pe 4 iulie 2026, organizarea partidei revenind echipei care va câștiga titlul de campioană.

Cupa României

Cupa României va începe oficial pe 8 iulie 2026, cu prima etapă a grupelor din faza regională, și își va desemna câștigătoarea în marea finală de pe 12 mai 2027.

Dincolo de datele calendaristice, FRF a aprobat modificări semnificative ale regulamentului (articolul 30 din ROAF) pentru faza grupelor, menite să asigure un echilibru competițional.

Programul va fi conceput astfel încât fiecare echipă participantă în grupe să dispute cel puțin un meci pe propriul teren.

Când echipele din Urna 1 și Urna 2 vor juca între ele, sistemul va garanta că disputele se vor împărți echitabil (un meci acasă, unul în deplasare).

Ordinea etapelor va fi structurată specific pentru fiecare grupă, garantând spectatorilor cel puțin un duel direct între două echipe din Urna 1 (favoritele) în fiecare rundă a competiției.

