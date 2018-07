Sorana Cîrstea crede că ierarhia finală de la BRD Open Bucharest poate fi influențată de căldură: ”Cine se adaptează ia trofeul”

Cîrstea a învins cu 6-3, 6-3 şi a egalat situaţia la meciurile directe cu Cagla Buyukakcay, 1-1, după ce pierduse prima partidă din 2016, la Istanbul, cu 6-4, 6-2.

'Este extraordinar de frumos să joc în faţa familiei'

”Mă bucur de victorie, se ştie că primul tur nu e niciodată uşor, mai ales în tranziţia asta de pe iarbă pe zgură. Pentru mine personal a fost mereu destul de dificilă şi mă bucur de meciul de azi, mai ales de modul cum am jucat. Am făcut un joc agresiv, în stilul meu, un pic cam multe greşeli, dar important e că numărul punctelor câştigătoare a fost mai mare decât al greşelilor. Mă bucur enorm să încep cu o victorie, mai ales aici acasă. Este extraordinar de frumos să joc în faţa familiei, a prietenilor şi sper să continui în aceeaşi manieră”, a declarat Cîrstea după meciul de marţi.

'Mingea zboară mult mai mult când temperaturile sunt ridicate'

Sorana a explicat că numărul mare de cadouri făcute turcoaicei se datorează jocului ei agresiv, care implicit generează şi greşeli asumate: ”Eu am un joc agresiv şi de la început ştiu că voi avea greşeli, nu sunt o jucătoare care să facă două-trei pe meci, ştiu că voi avea cel puţin 15 greşeli lejer. Dar sunt o jucătoare care îmi fac punctele şi la jocul meu nu am cum să nu fac şi erori. Dar acum încerc să mă concentrez nu atât pe greşeli, ci pe lucrurile pe care le am de făcut. Trebuie să fiu conştientă că voi greşi, dar nu mă mai deranjează atât de mult, ăsta e jocul meu şi mă focusez pe puncte. Nu mă afectează căldura din punct de vedere fizic, dar simt cum zboară mingea mult mai mult când temperaturile sunt ridicate. Dar trebuie să te adaptezi, cine se adaptează mai repede ia trofeul la final. Căldura influenţează jocul, se joacă totul mai rapid, mingea sare mult mai sus şi a trebuit să mă adaptez”.

Cu Maryna Zanevska în turul 2

Adversara Soranei Cîrstea în turul 2 va fi belgianca de origine ucraineană Maryna Zanevska, o jucătoare cu un palmares mai bun la dublu decât la simplu.

”Fiecare meci e greu la nivelul ăsta. Dacă nu eşti 100% poţi să pierzi la oricine şi important la modul la care joc e să mă concentrez pe ceea ce am eu de făcut, indiferent de adversar. Nu o cunosc foarte bine, mă voi uita alături de echipă la câteva meciuri, să vedem cum joacă. Dar niciun meci nu e uşor, sper ca joi să am acelaşi final. Eu sper să iau trofeul, dacă mă întrebaţi ce vreau în acest turneu”, a spus Cîrstea.

Într-un alt meci din turul I, favorita N.1, letona Anastasija Sevastova a învins-o la mare luptă pe slovena Dalila Jakupovic cu 4-6, 6-2, 7-6 (1), iar germanca Laura Siegemund a dispus de italianca Jasmine Paolini cu 6-4, 6-0.

BRD Bucharest Open 2018. Simona Halep a asistat la umilirea Irinei Begu.