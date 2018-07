Organizatorii au publicat ordinea partidelor de sâmbătă. Jocurile de pe tabloul principal au loc începând de luni, 16 iulie, dar calificările debutează mâine.

Dascălu, Cristian, Bara, Cadanțu, Fetecău, Prisăcariu și Dinu vor intra în concurs. Prisăcariu vine direct de la Wimbledon, unde a fost eliminată încă din primul tur, în competiția junioarelor.

Turneul de la București, deși are loc într-o perioadă în care sezonul de zgură a luat sfârșit odată cu Roland Garros, are pe afiș nume grele, în frunte cu Mihaela Buzărnescu, Irina Begu, Sorana Cîrstea, Monica Niculescu și Ana Bogdan.

BRD BUCHAREST OPEN – BUCHAREST, ROU

$250,000

16-22 JULY 2018

ORDER OF PLAY – SATURDAY, JULY 14, 2018

CENTRE COURT start 10:00 am

Qualifying – I. Soylu (TUR) vs N. Dascalu (ROU)

Qualifying – C. Lister (SWE) vs J. Cristian (ROU)

Qualifying – [2] I. Bara (ROU) vs A. Grymalska (ITA)

Qualifying – A. Cadantu (ROU) vs [WC] P. Udvardy (HUN)

GRANDSTAND start 10:00 am

Qualifying – [1] D. Chiesa (ITA) vs [WC] A. Bondar (HUN)

Qualifying – [WC] I. Fetecau (ROU) vs O. Ianchuk (UKR)

Qualifying – [WC] A. Prisacariu (ROU) vs [8] S. Karatantcheva (BUL)

Qualifying – C. Dinu (ROU) vs C. Skamlova (SVK)

COURT 4 start 10:00 am

Qualifying – [3] G. Garcia Perez (ESP) vs D. Seguel (CHI)

Qualifying – [4] P. Badosa Gibert (ESP) vs U. Eikeri (NOR)

Qualifying – R. Sramkova (SVK) vs B. Eraydin (TUR)

Qualifying – R. Jani (HUN) vs [5] C. Buyukakcay (TUR)

COURT 6 start 10:00 am

Qualifying – M. Partaud (FRA) vs [7] E. Rybakina (KAZ)

Qualifying – A. Schaefer (GER) vs [6] D. Radanovic (SRB)

Qualifying – C. Liu (USA) vs M. Osaka (JPN)

Qualifying – K. Zavatska (UKR) vs P. Leykina (RUS)