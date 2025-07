În vârstă de 29 de ani, Nsimba a fost legitimat de-a lungul carierei sale la cluburi precum US Avranches, Stade Lavallois, Bourges Foot 18, CO Les Ulis și AF Bobigny.

Pentru Aubagne, echipă la care a evoluat doar în sezonul 2023–2024, a înscris 12 goluri în 32 de apariții în campionat.

Craiova se gândește la returul din Conference League

Formația pregătită de Mirel Rădoi se află în prezent pe locul 3 în Superligă, cu patru puncte acumulate în primele două etape ale sezonului regulat.

În Liga 1, Universitatea va juca luni, de la ora 21:30, cu Universitatea Cluj.

Mirel Rădoi, nemulțumit după eșecul cu Sarajevo

Antrenorul Universității Craiova, Mirel Rădoi, a declarat joi seară, după înfrângerea cu FK Sarajevo (1-2), că în primele 20 de minute jucătorii săi au fost complet deconectați și, dacă vor continua așa, nu au nicio șansă.

„Primele 20 de minute din punct de vedere mental nu am fost la stadion, am rămas la hotel. O primă repriză care le-a aparţinut lor, în a doua au apărut nişte situaţii, dar din păcate nu am reuşit să schimbăm rezutatul. Nu am fost în stare să ţinem de mingi. Foarte multe mingi pierdute în prima repriză. La felul cum ne-am prezentat în primele 18 minute nu cred că avem nicio şansă”, a spus Rădoi.

Returul cu FK Sarajevo este programat joia viitoare, pe 31 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League.

