Mircea Lucescu, care s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic, a fost înmormântat pe 10 aprilie, în cripta familiei, la Cimitirul Bellu.

Unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului, «Il Luce» a adunat 35 de trofee, ocupând locul trei la nivel mondial, după Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola. Performanțele sale de excepție rămân legate de Șahtior Donețk, echipă alături de care a câștigat 22 de trofee, inclusiv Cupa UEFA în 2009.

