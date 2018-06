Toate transferurile celor de la FC Hermannstadt pentru sezonul 2018-2019 de Liga 1. Sibienii au plecat în Slovenia

Nou-promovata în Liga 1 a realizat patru transferuri.

Radu Zaharia, 29 de ani, peste 150 meciuri în Liga 1 a trecut de la Gaz Metan Mediaș la FC Hermanstadt. În ultimul sezon, stoperul a jucat la echipa de primă ligă din Cipru – Ermis Aradippou.

Estonul Ilja Antonov, mijlocaș central de 25 de ani, are 43 de prezențe în echipa națională a Estoniei (ultima participare la națională fiind chiar luna aceasta, în meciul disputat contra Marocului). Antonov are în palmares două titluri de campion și o Cupă a Estoniei, toate cu Levadia Tallinn. La FC Hermannstadt a venit de la posibila adversară a FCSB în Europa League, echipa slovenă de primă ligă – Rudar Velenje.

Atacantul Tsoumou Juhvel, cu prezențe constante în echipa națională a statului Congo, a semnat un contract pentru o perioadă de doi ani. Juvhel are 1,89 m, 89 kg, e născut in 27 decembrie 1990 și are dublă cetățenie (germana si congoleza). Fotbalistul este nascut în Congo, dar crescut de mic în Germania. Transferat de la echipa cipriotă de prima liga Ermis Aradippou, unde în sezonul trecut a marcat 8 goluri și a oferit 3 pase de gol, a mai jucat și la Eintracht Frankfurt, Blackburn, Preston, Senica și Alemania Aachen.