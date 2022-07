Walls a primit îngrijiri pe velodrom timp de mai bine de 40 de minute, înainte de a fi transportat cu ambulanța la spital.

În proba de 15 km scratch, campionul olimpic încerca să evite cicliștii care căzuseră în fața lui, într-un carambol, dar, propulsat după ce a atins o roată a unui adversar, a zburat în tribună!

„Matt este conștient și vorbește. Primește asistență medicală în spital”, a transmis, într-o actualizare, echipa de ciclism a Marii Britanii.

Following a crash in the cycling mens scratch race, Matt Walls has been taken to hospital for precautionary checks.



We send our best wishes to the riders and spectators involved in the incident, and will provide a further update when we can.