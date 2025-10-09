Stilul relaxat al lui Dikec

La Jocurile Olimpice de la Paris, Yusuf Dikec a atras atenția prin apariția sa neobișnuită. Îmbrăcat într-un tricou alb și purtând ochelari, el a concurat la proba de pistol cu aer comprimat de 10 metri pe echipe mixte. Imaginile cu Dikec trăgând cu o mână în buzunar au devenit virale pe rețelele sociale.

Medalia de argint câștigată la Paris alături de Sevval Llayda Tarhan a fost prima medalie olimpică la tir pentru Turcia. Recent, la Istanbul, Dikec și coechipierul său Mustafa Inan au obținut aurul la Liga Campionilor Europeni, învingând Germania în finală.

După victorie, Dikec a declarat pentru Turkiye Today: „A-mi reprezenta țara în fața publicului meu, turneul având loc pentru prima dată la Istanbul, este o mare onoare. Câștigarea medaliei de aur aici mă face foarte fericit.”

O carieră impresionantă

Dikec și-a făcut debutul olimpic la Beijing 2008, la 35 de ani, și a participat la toate edițiile de atunci. La Londra 2012, s-a clasat pe locul 13 la proba masculină de 50 m pistol liber. Medalia de la Paris l-a consacrat drept cel mai în vârstă medaliat olimpic din Turcia, la 51 de ani și 212 zile.

Palmaresul său include multiple titluri naționale, opt titluri europene și două titluri mondiale câștigate în 2014, la probele masculine de pistol cu percuție centrală de 25 m și pistol standard de 25 m.

