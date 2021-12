12 reguli pentru nota 10 fixate de un profesor de economie din Ploiești elevilor lui: la ore se vine doar la cămașă, telefoanele se lasă în găleată

Când era licean, Liviu era cunoscut ca „băiatul cu vacile” pentru că tot ce făcea era legat de ferma pe care și-o dorea. Își urma țelul în fiecare zi. A mers la olimpiadele de profil și a câștigat și un proiect pe fonduri europene – SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) prin care și-a cumpărat o mulgătoare pe care o mai are pe la țară și azi. La final de clasa a XII-a, colegii i-au făcut cadou o cană în formă de vacă. Doar că fermă de vite n-a ajuns să aibă niciodată și nici nu crede că va mai avea.

În facultatea de Management a cunoscut profesori care l-au făcut să se gândească serios la o carieră în învățământ. „Mulți se miră de stilul meu, dar nu e stilul meu, e un stil compus din mai multe fragmente de stiluri de la alți profesori pe care i-am avut. Și atunci, în primul an de facultate a fost prima dată când m-am gândit că aș vrea să fac asta, că mi-ar plăcea și aș putea”, a povestit profesorul pentru Școala 9.

Doar că apoi s-a deschis o filială Vodafone în Ploiești și s-a angajat la call center. Într-un an a devenit teamleader și apoi corporația cu cultura sa l-au prins pentru încă șapte ani. A trebuit să lucreze în București și a făcut naveta din Ploiești zilnic patru ani. În 2006 a decis să se întoarcă la iubirea din facultate: profesoratul.

„Noi mergem la cursuri pentru amărâta aia de hârtie. Motivația trebuie să fie dezvoltarea”

Atmosfera din cancelarie era total diferită de cea pe care o cunoștea el din corporație. „Nu m-am adaptat niciodată la treaba asta cu «dumneavoastră», să-mi vorbească colegi de-ai mei mai în vârstă decât mine cu «dumneavoastră» e ciudat. Apoi, în multinațională când ceva nu mergea știai foarte bine unde trebuie să suni sau să dai e-mail sau ce trebuie să faci ca să se rezolve și mai mult decât atât, aveai un termen de rezolvare. Aici lucrurile se întâmplă un pic diferit”, spune cadrul didactic.

Mulți colegi din sistem au o atitudine mereu nemulțumită și așteaptă soluții de sus când ele sunt la mâna lor, crede Liviu. „E mentalitatea aia că nu ne-a învățat nimeni să lucrăm online. Păi, de ce ar trebui să ne învețe cineva atâta timp cât suntem profesori și se presupune că avem abilitățile de a învăța singuri? De ce trebuie să vină o autoritate, un guvern, un inspectorat, un CCD (casa corpului didactic – n.red.) să ne învețe? De ce nu putem să învățăm pe cont propriu?”.

Profesorii trebuie să se perfecționeze în permanență, le-o cere și legea. Profesorul ploieștean crede că prea mulți o fac doar formal, fără să învețe cu adevărat ceva. „Noi mergem la cursuri pentru amărâta aia de hârtie, pentru creditele alea. Motivația trebuie să fie dezvoltarea. Că vine și hârtia e altceva”.

Cum să iei 10 în 12 pași

Motivația sa supremă astăzi sunt elevii. Crede că acum mai mult ca oricând profesorii au o misiune mai grea, fiindcă îi pregătesc pe elevi pentru o realitate în continuă schimbare. În anii 2000, când a început el liceul, nu existau marile companii IT, nici rețele de socializare.

„N-ar trebui să-i îndopăm pe elevi cu formule, cu definiții, cu teoreme, ci să-i înzestrăm cu abilitatea de a-și găsi informația, de a o selecta și de a o aplica și să-i modelăm de așa natură încât să fie motivați să învețe, motivați să se schimbe, motivați să se adapteze. Pentru că viitorul ăla predictibil care era acum 20 de ani s-a dus”.

De aceea stilul lui de a preda este neconvențional. De la prima oră se prezintă și le dă un set de 12 reguli pe care doar cei care le vor respecta întocmai pot primi nota 10. Câteva dintre ele sunt:

prezența;

o ținută business: „Le zic elevilor mei: mai bine să mă înjurați acum pe mine că vă îmbrăcați la cămașă și să fiți confortabil la un interviu de angajare, decât să vă îmbrăcați prima dată la cămașă atunci și pe lângă stresul interviului, să aveți și stresul cămășii sau sacoului și așa mai departe”;

respectul care se traduce prin punctualitate, atmosfera de la clasă „care nu vreau să fie nici de teatru sau biserică, dar nici de stadion” și regula fără telefon. Vine pur și simplu la ore cu o găleată din plastic pe care scrie „dispozitiv care economisește bateria și traficul de date” unde îi invită să-și lase telefoanele.

caietul de notițe trebuie să fie ordonat;

să răspundă la întrebarea „ce-ai face cu 50.000 de euro?”;

să urmărească 10 filme de antreprenoriat și dezvoltare personală;

să țină un buget personal.

„De la punctul 7 încolo lucrurile se complică un pic și am tot felul de task-uri pentru ei. De exemplu: să țină o lecție în fața colegilor, să participe la un debate pe o temă din zona economică, să ia interviu unui antreprenor, să meargă la bancă pentru un credit real, nu semnează contractul, dar măcar trec prin acei pași”, mai spune profesorul.

Cei care adună 12 puncte și iau nota 10 primesc un weekend la mare pe cheltuiala profesorului. Profesorul nu creează o competiție sănătoasă doar între colegi, ci și între clase. Pentru clasa care va avea cel mai mare punctaj, proful va face un performance la sfârșit de an. „Materia de clasa a IXa la contabilitate am pus-o pe versuri rap. Pentru că merg la școală la cămașă și costum, pentru ei va fi o surpriză să mă vadă cu blugi rupți, cu șapcă întoarsă, cu hanorac. Și le voi cânta pe rap materia de la conta: Cum chimia studiază hidrogenul sau amoniul,/Conta e știința care studiază patrimoniul!”, dă un scurt fragment profesorul.

Continuarea poveștii lui Liviu-Gelu Drăghici, în Școala 9.

