Un legumicultor din județul Olt, a analizat afirmațiile și le-a pus sub semnul întrebării, atrăgând atenția asupra realismului acestor cifre.

„Plantăm 13.000 de salate în 30 de minute cu 10 nepalezi. Filmare din Copăceni, Ilfov în 11.02.2026”, se menționează în descrierea videoclipului viral. Deși inițial impresionat de ceea ce părea a fi un efort remarcabil, Ion Păunel a folosit calcule simple pentru a verifica veridicitatea faptelor.

„Așa o fi? La cum se mișcă în videoclip nu prea cred. La început am rămas perplex și entuziasmat, dar după aceea am început să fac puțină aritmetică elementară. Deci în editarea videoclipului se spune așa: 13.000 răsaduri de salată sunt plantate de 10 nepalezi în 30 minute, asta înseamnă 1.300 plante plantate/nepalez în 30 minute, rezultând un randament de plantare 43,3 plante/minut, respectiv 0,72 secunde/plantă?”, a scris fermierul pe pagina sa de socializare.

Păunel a continuat să descompună datele, subliniind că timpul disponibil pentru plantarea fiecărui răsad ar fi de doar 0,72 de secunde, ceea ce ridică întrebări serioase privind fezabilitatea acestui ritm de lucru. „Am încercat și un alt calcul: 1 minut= 60 de secunde, 30 minute = 1.800 secunde, un nepalez plantează 1.300 plante în 1.800 secunde deci 1.300:1.800=1,384/plante/persoană/secundă?”, a explicat el.

Cunoscut pentru pragmatismul său, legumicultorul a recunoscut că ar putea exista o mică eroare în calculele sale, dar a subliniat totuși că, dacă cifrele sunt corecte, „acești oameni sunt mai productivi decât ultima generație de mașini de plantat”. Fermierul a adăugat cu umor: „Sau să parafrazez o glumă din tinerețea mea: acești oameni înfig plantele în pământ, mai repede decât renumita mașină de cusut Ileana”.

În final, fermierul a îndemnat publicul să trateze cu scepticism informațiile care circulă pe rețelele sociale și să le analizeze cu atenție înainte de a le considera adevărate. „Vă rog să nu vă lăsați entuziasmați ca și mine la început și să analizați bine orice informație primită audio, video, online, presă sau diverse rețele sociale. P.S: Dacă am greșit la calcule, vă rog să-mi scrieți în comentarii pentru a-mi corecta greșeala. Mulțumesc”, a concluzionat Păunel.

Pentru detalii suplimentare referitoare la acest subiect, Agrointel a relatat anterior despre provocările și eficiența muncii în agricultură, subliniind cât de importantă este verificarea informațiilor înainte de a le distribui.

Zboruri de repatriere: TAROM organizează curse speciale pentru românii blocați în Orientul Mijlociu

