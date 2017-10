Persoana găsită decapitată în Olt este un adolescent de 15 ani. Primarul comunei oltene Brastavățu, Constantin Oprea, susține că persoana de sex masculin găsită decapitată la marginea localității este un adolescent de aproximativ 15 ani, el fiind din sat. Primarul spune că a fost găsit capul într-o parte, „mâncat de câini, tras de animale”.

„Este din localitatea noastră, l-am identificat. Nu dispăruse, chiar ieri a fost undeva la muncă prin sat, din ce am înţeles. Are familie, are părinţi, bunici. Nu era cunoscut ca fiind violent, aşteptăm şi noi să vedem ce stabilesc poliţiştii”, a declarat Constantin Oprea.