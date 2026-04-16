„Câinii erau ținuți în condiții greu de imagina”, a transmis ASPA București, într-o postare pe Facebook.

Trei echipaje au fost mobilizate de urgență pentru preluarea animalelor. Ajunși la adăpostul ASPA Bragadiru, s-a constatat că toți câinii erau microcipați și înregistrați în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS).

Medicii veterinari au evaluat starea lor de sănătate, descoperind probleme precum dermatită, otită, infestare cu purici, plăgi și deficiențe de vedere. Unul dintre câini este imobilizat la nivelul membrelor posterioare.

Conform ASPA București, câinii salvati sunt de diferite vârste, cel mai tânăr având 10 luni, iar cel mai în vârstă 15 ani. Toți primesc tratamentele necesare în prezent.

„Intervenția noastră înseamnă mai mult decât salvare, înseamnă speranță pentru aceste animale”, spun reprezentanții ASPA.

Ordinele de plasare în adăpost emise de polițiști au o valabilitate de 45 de zile. Proprietarul poate solicita restituirea câinilor în termen de 30 de zile după această perioadă, cu condiția achitării costurilor de întreținere. Dacă animalele nu sunt revendicate, ele devin eligibile pentru adopție.

