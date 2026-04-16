„Angajații au intervenit atât manual, cât și mecanizat pentru a curăța corespunzător zona”, a transmis Primăria Sectorului 6 pe pagina sa de Facebook.

Potrivit instituției, terenul pe care au fost amplasate construcțiile ilegale devenise o zonă insalubră, plină de deșeuri.

Operațiunea a fost realizată în două etape: mai întâi, echipele Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană (ADPDU) au demolat cele două structuri fără autorizație, iar apoi, echipele de la Salubrizare Sector 6 au curățat complet zona.

Această acțiune face parte din campania de curățenie generală desfășurată în sectorul 6 până pe 20 mai 2026, în intervalul orar 07.00 – 16.00. Conducătorii auto sunt rugați să elibereze parcările din zonele vizate pentru a permite desfășurarea eficientă a intervențiilor.

Calendarul lucrărilor este publicat săptămânal pe paginile de social media ale Primăriei Sectorului 6 și ale instituțiilor implicate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE