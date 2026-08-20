Mai exact, 297.347 de angajați au venituri care depășesc acest prag, aproximativ 5,6% din totalul celor 5,3 milioane de angajați din economie.

În prezent există zece sectoare de activitate în care salariul mediu net a trecut de 2.000 de euro.

Noua categorie de salariați cu venituri ridicate este formată în principal din programatori, consultanți, specialiști în telecomunicații, angajați din finanțe, energie, transporturi aeriene și industria media.

Sectoarele din România cu cele mai mari salarii sunt:

Programarea și consultanța IT – 13.474 lei net, aproximativ 2.570 euro Activități de editare – 11.999 lei, aproximativ 2.288 euro Telecomunicații și servicii informatice -11.800 lei, circa 2.250 euro Fabricarea produselor din tutun – 11.189 lei, aproximativ 2.134 euro Fabricarea produselor de cocserie și prelucrarea țițeiului – 11.045 lei, aproximativ 2.106 euro Extracția petrolului și gazelor naturale – 10.929 lei, circa 2.084 euro Activități de consultanță în management – 10.827 lei, aproximativ 2.065 Transporturi aeriene – 10.656 lei, circa 2.032 euro Activități de producție media – 10.503 lei, aproximativ 2.003 euro Intermedieri financiare – 10.355 lei , aprox. 2.000 euro

Potrivit analizei, cei aproape 300.000 de români care depășesc pragul de 2.000 de euro reprezintă vârful unei categorii mai largi: aproximativ 1,5 milioane de salariați câștigă peste 1.000 de euro net pe lună.

Diferența față de situația de acum un deceniu este semnificativă, atunci nici măcar domeniul cu cele mai mari salarii nu atingea o medie de 1.200 euro net. În iunie 2016, domeniul IT aveau un salariu mediu net de 5.295 de lei, aproximativ 1.171 euro.

Zece ani mai târziu, pragul de 2.000 euro net a fost depășit de salariile medii din zece sectoare ale economiei.