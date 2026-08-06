Astfel, peste 900.000 de angajați au intrat în ultimii cinci ani în categoria celor cu salarii nete de peste 1.000 de euro pe lună, potrivit Ziarul Financiar.

În septembrie 2020, 595.052 de persoane depășeau pragul de 8.000 de lei brut. Atunci, suma echivala cu aproximativ 4.700 de lei net, adică în jur de 1.000 de euro la cursul valutar din acea perioadă.

Cinci ani mai târziu, în 2025, peste 1,5 milioane de persoane depășeau pragul de 9.000 de lei brut, echivalentul a aproximativ 5.200 de lei net sau 1.000 de euro net pe lună.

Practic, numărul angajaților care câștigă peste 1.000 de euro net lunar s-a multiplicat de peste 2,5 ori în cinci ani.

Creșterea s-a produs în condițiile în care România s-a confruntat în ultimii ani cu o inflație ridicată, care a afectat puterea de cumpărare și salariul real.

În perioada septembrie 2025 – mai 2026, salariul mediu net pe economie a crescut cu 4,4%, potrivit Institutului Național de Statistică.

Evoluția arată că pragul de 1.000 de euro net, care în urmă cu cinci ani era mult peste salariul mediu din România, s-a apropiat semnificativ de nivelul mediu al veniturilor.

„În 2020, acest prag de 1.000 de euro net era semnificativ peste salariul mediu. Cinci ani mai târziu, în 2025, nivelul de 5.000 de lei net reprezenta aproximativ 90% din salariul mediu net naţional datorită faptului că numărul celor care ating acest prag a crescut. Ca atare, s-a redus parţial diferenţa dintre salariul minim şi salariul mediu, cu efecte pozitive pentru salariaţii cu venituri mici“, a spus Raluca Pârvu, business manager în cadrul companiei de resurse umane BPI România.

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