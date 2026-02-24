Pe 24 februarie 2022, lumea s-a trezit într-o altă eră. Astăzi, la patru ani de la începutul invaziei ruse, Libertatea a selectat 20 de cadre iconice care definesc cel mai mare conflict al secolului XXI. Sunt fotografii care au făcut înconjurul lumii, captând cruzimea pură a bombardamentelor, dar și rezistența incredibilă a unui popor care refuză să îngenuncheze. Vezi o retrospectivă vizuală tulburătoare a unui război care a ajuns, după 1.460 de zile, la porțile conștiinței noastre.

O femeie cu sănge pe față, imagine reprezentativă a începerii războiului din Ucraina, arată suferința omenească.
O femeie rănită este văzută în timp ce un atac aerian distruge un complex de apartamente în afara orașului Kharkiv, Ucraina, pe 24 februarie 2022. Foto: AFP
Un soldat rus patrulează in teatrul dramatic din Mariupol, bombardat pe 16 martie, pe 12 aprilie 2022. Foto: AFP
Soldați ucraineni pe tancuri în orașul Novoselivka, 17 septembrie 2022. Foto: AFP
Locuitorii din zona Donețk privesc podul Staryi Saltiv distrus de bombardamentel rusești, 30 septembrie 2022. Foto: AFP
Cimitirul în care sunt îngropați soldații ucraineni în orașul Brovary, 11 aprilie 2023. Foto: Imago
Locuitorii din Kiev participă la ceremonia de rămas bun pentru Dmytro Ostrovskyi, lunetist al Regimentului Azov, care s-a alăturat Forțelor Armate ale Ucrainei în 2023, la vârsta de 18 ani, la Kiev, Ucraina, 14 decembrie 2025. Foto: Imago
O mașină arsă este văzută în fața unei clădiri rezidențiale avariate de resturile unei rachete căzute în districtul Dniprovskyi din Kiev, 13 decembrie 2023. Foto: Imago
Steagul Ucrainei a fost reinstalat pe Insula Șerpilor, 4 iulie 2022. Foto: AFP
Fum negru se ridică de la un incendiu pe podul Kerch care leagă Crimeea de Rusia, după ce un camion a explodat, în apropiere de Kerch, pe 8 octombrie 2022. Foto: AFP
Muncitori în construcții urcă pe acoperișul unei biserici distruse în satul Bohorodychne, regiunea Donețk, pe 4 ianuarie 2023. Foto: AFP
Copii, rude și camarazi de arme ai prizonierilor de război Ucraineni din Brigada Azov țin pancarte la mitingul din Kiev din 21 ianuarie 2024, cerând schimbul lor cu prizonieri ruși, pe fondul invaziei ruse în Ucraina. Foto: AFP
Imagine de ansamblu cu ruinele orașului ucrainean Vovchansk, din regiunea Harkov, situat la aproximativ cinci kilometri de granița de stat cu Rusia. Foto: AFP
Soldații ucraineni din Brigada 43 Artilerie trag cu un tun autopropulsat 2S7 Pion către pozițiile rusești de pe linia frontului din regiunea Donețk, pe 27 septembrie 2024. Foto AFP
Locuitorii din zona Irpin sau adunat sub pod pentru o ceremonie comemorativa, 24 februarie 2024. Foto: AFP
Copiii se joacă în interiorul unui iglu de gheață construit de oamenii din zonă în curtea unui bloc din Lviv, pe 18 ianuarie 2026. Foto: AFP
Un militar ucrainean stă în mijlocul tancurilor rusești distruse în Bucha, 4 aprilie 2022. Foto: Profimedia
Soldații ucraineni eliberați în primul schimb din 2026 se întorc acasă din captivitatea rusă. În cadrul celui de-al 71-lea schimb de prizonieri, 157 de ucraineni au fost eliberați din captivitatea rusă, dintre care 150 de militari și șapte civili. Foto: Profimedia
Convoi de mașini ce pleacă din Mariupol ajunge la granița teritoriului controlat de guvernul ucrainean din regiunea Zaporizhzhia, 3 mai 2022. Foto: Imago
Valentyna Guk stă pe acoperișul unei clădiri grav avariate din centrul orașului Harkov, pe 7 martie 2025, în timpul invaziei rusești în Ucraina. Foto. AFP
Alte știri

Sistemul cu scanare facială și amprente se extinde la toate frontierele României, inclusiv la Aeroportul Otopeni, din 2 martie 2026
Știri România 13:56
Sistemul cu scanare facială și amprente se extinde la toate frontierele României, inclusiv la Aeroportul Otopeni, din 2 martie 2026
Pavlo Matiușa, scriitor înrolat voluntar pe front pentru a apăra Ucraina: „Fericirea e posibilă în război. Am simțit-o când mi-am revăzut copiii, soția, mama, când am aflat că fratele meu e în viață”
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Pavlo Matiușa, scriitor înrolat voluntar pe front pentru a apăra Ucraina: „Fericirea e posibilă în război. Am simțit-o când mi-am revăzut copiii, soția, mama, când am aflat că fratele meu e în viață”
Monden

Power Couple România, 24 februarie 2026. Un cuplu eliminat se întoarce în competiție cu drepturi totale
Stiri Mondene 14:00
Power Couple România, 24 februarie 2026. Un cuplu eliminat se întoarce în competiție cu drepturi totale
Ei sunt tinerii care s-au logodit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului, cu ajutorul Andreei Marin. Cu ce se ocupă: „Suntem din Sibiu”
Exclusiv
Stiri Mondene 13:15
Ei sunt tinerii care s-au logodit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului, cu ajutorul Andreei Marin. Cu ce se ocupă: „Suntem din Sibiu”
Politic

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj pentru Ucraina, după patru ani de război, înaintea președintelui Nicușor Dan
Politică 11:31
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj pentru Ucraina, după patru ani de război, înaintea președintelui Nicușor Dan
Proiectul prin care locuitorii din București nu plătesc dacă apa caldă și căldura nu sunt în parametri, blocat în CGMB. Daniel Băluță: „Vom face grevă și plângeri penale”
Exclusiv
Politică 11:06
Proiectul prin care locuitorii din București nu plătesc dacă apa caldă și căldura nu sunt în parametri, blocat în CGMB. Daniel Băluță: „Vom face grevă și plângeri penale”
