Pe 24 februarie 2022, lumea s-a trezit într-o altă eră. Astăzi, la patru ani de la începutul invaziei ruse, Libertatea a selectat 20 de cadre iconice care definesc cel mai mare conflict al secolului XXI. Sunt fotografii care au făcut înconjurul lumii, captând cruzimea pură a bombardamentelor, dar și rezistența incredibilă a unui popor care refuză să îngenuncheze. Vezi o retrospectivă vizuală tulburătoare a unui război care a ajuns, după 1.460 de zile, la porțile conștiinței noastre.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE
Viva.ro
Ea este Tiphaine Auzière, fiica lui Brigitte Macron, care-i seamănă leit Primei Doamne a Franței. Tânăra a făcut recent, pentru prima oară, declarații cutremurătoare despre mama ei și a făcut o dezvăluire nebănuită despre relația ei cu Emmanuel Macron
Unica.ro
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Elle.ro
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
Libertateapentrufemei.ro
Trecutul neștiut al Alinei Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism! Imagini rare de la nuntă. Câți ani are, unde lucrează, și cum l-a abordat pe regretatul artist. Ea a făcut primul pas
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Tvmania.ro
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți
Alte știri
Adevarul.ro
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, prime uriaşe la Universitatea Craiova! Cât încasează jucătorii pentru victorie şi pentru câştigarea titlului: „Pentru FCSB, sumele s-au triplat”
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Elle.ro
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Viva.ro
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
ObservatorNews.ro
Momentul când un adolescent pe trotinetă, cu căști în urechi, este lovit de autobuz, la Cluj
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! CONFIRMAT acum! Uriașul actor, adorat de români, ȘI-A LUAT ȘI EL VIAȚA! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce SECRET DEVASTATOR a ascuns peste 20 de ani, cumplit!
Mediafax.ro
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
Politic
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, răspuns pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali: “Este foarte interesant ca marea rivală să dorească victoria lui Dinamo”
Spotmedia.ro
Un îndulcitor comun, care se găsește în produsele ”fără zahăr”, risc crescut de infarct și AVC
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.