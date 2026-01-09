„La ora 06:00 dimineața (03:00 GMT), 556.000 de persoane din șase municipalități sunt fără electricitate, aproape același număr nu are încălzire”, a scris Gladkov pe Telegram.

All over Belgorod, the lights completely disappeared after a missile strike. pic.twitter.com/lonygi1JkO — Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) January 8, 2026

De asemenea, 200.000 de persoane nu au acces la apă și canalizare, a mai spus acesta.

Regiunea Belgorod se află la granița cu Ucraina, în apropiere de Harkov.

Blackout in russian Belgorod. Russia has been striking Ukrainian infrastructure for years, but this is the first year Ukraine responds. pic.twitter.com/n8vBZANyLK — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) January 8, 2026

Între timp, Rusia a lansat atacuri masive asupra Ucrainei în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, inclusiv un atac cu rachete hipersonice în vestul țării, conform autorităților ucrainene. Cel puțin patru persoane au murit la Kiev.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat joi seara asupra unui potențial „atac rus masiv” iminent, după ce Rusia a respins un plan european de desfășurare a unei forțe multinaționale în Ucraina post-conflict.

🇷🇺 There’s a total power outage in Belgorod. There’s no heating either. We’re enduring it. pic.twitter.com/ssYesGBUQ5 — Black Diamond (@blackdiammon) January 8, 2026

„Există informații că un alt atac masiv rusesc ar putea avea loc în această noapte. Este foarte important să acordați atenție alertelor aeriene astăzi și mâine și să mergeți mereu la adăposturi. Rușii nu s-au schimbat deloc. Încearcă să profite de condițiile meteo”, a declarat Zelenski.

