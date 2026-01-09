Rusia invocă din nou „atacul asupra reședinței lui Putin” de la Valdai

Aceste atacuri, al căror număr și obiective exacte nu au fost precizate, au avut loc „ca răspuns la atentatul terorist comis de regimul de la Kiev” împotriva unei reședințe a lui Vladimir Putin la sfârșitul lunii decembrie, despre care Ucraina afirmă că este o „minciună”.

Președintele american Donald Trump a declarat că nu crede că Ucraina a atacat cu drone o reședință oficială a liderului rus Vladimir Putin, așa cum susține Kremlinul, relatează Reuters și The Associated Press. Mai mult, acesta a redistribuit pe rețeaua sa socială, Truth Social, un articol din New York Post care susține că Vladimir Putin folosește amenințări și scenarii de tip „atac” drept tertipuri pentru a evita încheierea unui acord de pace în Ucraina, sugerând că Moscova este principalul obstacol în calea negocierilor.

Atac masiv asupra Kievului: 4 morți și 19 răniți în 9 ianuarie 2026

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a confirmat că un paramedic se numără printre cei decedați, iar 14 dintre răniți au fost spitalizați. „Un paramedic a murit și alți patru au fost răniți în timp ce acordau ajutor în sectorul Darnițki”, a declarat acesta., citat de Kyiv Independent.

Cartierele Darnițki și Dniprovski din capitala Ucrainei au fost grav afectate. Clădiri rezidențiale din sectoarele Pecersk și Desnianiski au suferit avarii din cauza dronelor și a resturilor căzute, iar în sectorul Șevcenko s-a raportat un incendiu. În Darnițki, o dronă s-a prăbușit în curtea unui bloc, distrugând parțial un magazin și ferestrele unei clădiri de nouă etaje.

Explozii și avertismente în timpul nopții

Primele explozii au fost raportate în Kiev în jurul orei 23.45, când sistemele de apărare aeriană au intrat în acțiune pentru a intercepta țintele aeriene, potrivit oficialilor locali. La ora 2.13, Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis un nou avertisment privind un atac cu rachete balistice, urmat de explozii în capitală în jurul orei 3.00 dimineața, relatează Kyiv Independent.

Daune materiale și salvări miraculoase

În complexul de apartamente Comfort Town, un incendiu a izbucnit într-o clădire rezidențială, iar în sectorul Dniprovski, două clădiri au fost cuprinse de flăcări. Șocurile exploziei au avariat acoperișul unei alte clădiri, iar resturi de dronă au căzut pe un loc de joacă pentru copii.

În suburbia Brovarî, la est de Kiev, echipele de intervenție au salvat „o mamă, un tată, o bunică și un copil de cinci ani” de sub dărâmături, a anunțat Ministerul de Interne.

Atac cu rachete balistice Oreșnik asupra orașului Liov

În aceeași noapte, Rusia a lansat o rachetă balistică asupra orașului Liov, cel mai mare oraș din vestul Ucrainei, vizând infrastructura critică, potrivit primarului Andri Sadovii.

Racheta, lansată de la poligonul Kapustin Iar din regiunea Astrahan din Rusia, a atins o viteză de 13.000 km/h, conform Forțelor Aeriene ale Ucrainei. „Tipul rachetei utilizate de agresorii ruși va fi stabilit după studierea tuturor elementelor acesteia”, au transmis oficialii printr-o postare pe Facebook.

Kapustin Iar este cunoscut ca un punct de lansare pentru rachetele balistice rusești de rază intermediară Oreshnik, una dintre ele fiind utilizată anterior în atacul asupra orașului Dnipro, în noiembrie 2024.

Ce este racheta hipersonică Oreșnik, arma-minune cu care se laudă Putin în fața SUA

Racheta Oreșnik este descrisă ca un sistem balistic modern cu rază medie de acțiune, proiectat pentru lovituri de mare precizie împotriva țintelor strategice. Aceasta ar avea o viteză hipersonică, capabilă să atingă peste Mach 5 în faza finală, fiind dificil de interceptat de sistemele clasice de apărare antiaeriană.

Oreșnik este concepută pentru a transporta focoase convenționale sau nucleare și ar utiliza tehnologii avansate de ghidaj inerțial, posibil completate de corecții prin satelit, pentru a asigura o precizie ridicată.

Lansarea s-ar face de pe platforme mobile terestre, ceea ce îi conferă mobilitate și capacitate de supraviețuire sporită, iar traiectoria variabilă ar avea rolul de a complica detectarea și interceptarea.

Oreșnik nu e o tehnologie de ultimă generație cum vor rușii să o prezinte

„Oreșnik” este dezvoltată pe baza unei modificări a RS-26, potrivit Forbes. RS-26 este o rachetă de 40 de tone care se încadrează în două categorii. În funcție de unghiul din care este declanșată, RS-26 poate fi o ICBM sau o IRBM. Totuși, cea mai confortabilă versiune este cea de IRBM, adică cu rază intermediară de acțiune, notează Forbes.

Vladimir Putin a anunțat la mijlocul lui decembrie că sistemul de rachete balistice Oreșnik va intra în luptă până la sfârșitul anului 2025, relatează Ukrainska Pravda. Liderul de la Kremlin a dezvăluit acest detaliu în discursul său adresat conducerii Ministerului Apărării, conform agenției de știri ruse TASS.

Avertismentul președintelui Zelenski privind un atac masiv al Rusiei

Cu doar câteva ore înainte de atacuri, președintele Volodimir Zelenski avertizase cu privire la o posibilă ofensivă de amploare. „Există informații că un alt atac masiv rusesc ar putea avea loc în această noapte. Este foarte important să acordați atenție alertelor aeriene astăzi și mâine și să mergeți mereu la adăposturi. Rușii nu s-au schimbat deloc. Încearcă să profite de condițiile meteo”, a declarat Zelenski.

Rusia a mai folosit racheta Oreșnik ca să atace Ucraina

Forțele Moscovei au folosit racheta Oreșnik pentru prima dată în noiembrie 2024 când au lovit orașul ucrainean Dnipro ca parte a unui test.

„Vom continua aceste teste, mai ales în condiţii de luptă, în funcţie de situaţia şi de natura ameninţărilor ce vizează securitatea Rusiei”, a spus Putin la acel moment.

