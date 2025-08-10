Cei arestați proveneau din Italia, Gambia, Algeria, Columbia, Chile, Ecuador, România, Portugalia, Austria, Brazilia și Bulgaria. Doar nouă dintre persoanele arestate au reședința permanentă în Elveția.

Arestările au inclus acuzații de furt, trafic de droguri, obstrucționarea îndatoririlor oficiale, amenințări, agresiune și încălcarea Legii privind străinii. Anchetatorii de la narcotice au confiscat 50 de grame de cocaină și câteva sute de pastile de ecstasy.

Spre sfârșitul serii, două infracțiuni sexuale au fost raportate Poliției orașului Zurich. Anchetele sunt în curs de desfășurare. În plus, multor participanți la festival li s-au furat bijuterii sau alte obiecte, a declarat poliția.

La primele ore ale dimineții, oamenii legii a descins la două petreceri ilegale în Districtele 9 și 5. Douăsprezece persoane au fost transportate la Centrul de Dezintoxicare și Îngrijire (ZAB) din Zurich după ce au consumat excesiv alcool și/sau droguri.

Și Biroul de Protecție și Salvare din Zurich (SRZ) a făcut un bilanț. Au fost efectuate un total de 757 de tratamente medicale – o ușoară creștere față de anul precedent.

Tăieturi, intoxicație, durerile de cap și probleme cardiovasculare sunt doar câteva dintre problemele medicale care au necesitat îngrijiri.

