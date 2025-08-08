Bräunerhof se află în insolvență. Conform Heute, proprietara a dispărut, iar chiria nu a fost plătită de luni de zile. Administratorul judiciar Ulrike Bauer a spus că situația financiară a cafenelei este dezastruoasă.

Procedura de insolvență a început la jumătatea lunii iulie, iar localul urmează să fie vândut până la sfârșitul lunii în curs, conform Standard.

Bauer a explicat că Bräunerhof nu dispune de resursele necesare pentru a-și continua activitatea: nu există nici lichidități, nici o contabilitate funcțională. În aceste condiții, cafeneaua trebuie vândută rapid, preferabil unor investitori care să o readucă pe linia de plutire.

Cafeneaua era apreciată pentru atmosfera sa atemporală, discreția și farmecul aparte. Mulți clienți își amintesc de chelnerii săi și de refuzurile lor tacite.

De exemplu, o familie a dezvăluit o experiență neplăută într-o recenzie pe Google: chelnerul le-a luat paharul adus de fiica lor, spunând simplu: „Paharul nu are ce căuta pe masă”. Când mama și-a cerut scuze, răspunsul a fost același, dar într-un ton mai aspru. Familia a plecat dezamăgită, concluzionând: „Nu așa se tratează oaspeții”.

Pentru unii, însă, tocmai acest comportament făcea parte din farmecul Bräunerhof. Fără Wi-Fi, fără plăți cu cardul, doar ziare, conversații discrete și un chelner morocănos – o experiență autentică.

Relansarea cafenelei nu va fi ușoară. Bräunerhof este un monument istoric, iar spațiul este deținut de compania Amisola, parte a Fundației Karl-Wlaschek. Contractul de închiriere prevede că spațiul poate fi folosit exclusiv în scopul desfășurării activității de cafenea-restaurant.



