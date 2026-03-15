Un prieten l-a convins să meargă de urgență la spital, unde personalul de la secția de urgențe i-a administrat oxigen, fiind îngrijorat de starea sa. Situația a devenit clară doar când o asistentă i-a șters brațul cu un șervețel, care s-a colorat imediat în albastru, relatează BBC.

„Mi-au spus că le-am oferit un motiv de râs. De obicei, nu au parte de astfel de povești amuzante în secția de urgențe”, a declarat Lynch.

Setul de așternuturi, care a costat 40 de lire sterline, i-a fost oferit cadou în noiembrie. Dimineața următoare, prietenul său a observat nuanța neobișnuită a pielii lui Lynch și l-a îndemnat să meargă imediat la spitalul Queen’s din Burton-upon-Trent, Staffordshire.

„Toți cei din recepția de la urgențe se uitau la mine de parcă ar fi văzut o fantomă”, a spus bărbatul.

„M-au dus imediat, mi-au pus oxigen și mi-au pus o mulțime de întrebări. La un moment dat, aveam în jur de 10 doctori care se uitau la mine. Când au vrut să-mi ia sânge, asistenta mi-a șters brațul și șervețelul s-a făcut albastru. Atunci am realizat ce se întâmpla. Am spus: «Doamne, îmi pare atât de rău». Au fost extraordinari, dar eu eram rușinat”.

După ce a primit asigurări că nu este nicio problemă de sănătate, Lynch a avut nevoie de câteva zile și mai multe băi pentru a scăpa complet de culoarea albastră.

„Oamenii se uitau în continuare ciudat la mine, dar a durat o săptămână să scap de tot. Apa din cadă era albastră”, a povestit el.

„Primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns acasă a fost să spăl așternuturile. De atunci, nu m-am mai învinețit. Sfatul meu: spălați întotdeauna lenjeria înainte de a dormi în ea. În caz contrar, poate veți ajunge la urgențe!”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE