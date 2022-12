Revista s-a închis definitiv în luna octombrie, la 13 ani de la apariția primului număr, pe fondul unor dificultăți financiare.

Cristian Lupșa, fondatorul DoR, scrie, într-o postare pe Facebook, că „DoR #50 e un număr despre cine suntem și cine putem fi; e despre identitate, cum a fost și DoR în toți acești ani”.

Ultimul număr al revistei are 312 pagini și cuprinde „povești despre oameni care vor să schimbe educația, relația noastră cu literatura, cu creativitatea, cu libertatea. Are povești despre cum să descriem relația cu sărăcia și datoriile cu care am crescut, cu familia care ne-a … supraprotejat crezând că nu ne vom descurca sau cu propria imagine pe care sperăm ca social media s-o valideze”, a adăugat Lupșa, citat de Pagina de Media.

Pe copertă este înfățișat Patrick Brăila, activist pentru drepturile persoanelor trans și regizor, despre care DoR a mai scris în 2016.

Potrivit Pagina de Media, ultimul număr se poate precomanda pe site-ul DoR, iar cei care doresc să o cumpere o vor primi după data de 12 decembrie.

