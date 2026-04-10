Din cauza gravității impactului și a numărului mare de victime implicate, autoritățile au declanșat de urgență Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Sibiu.

Operațiune contracronometru pentru descarcerare

La sosirea primelor echipaje, s-a confirmat necesitatea intervenției specialiștilor de la descarcerare pentru eliberarea mai multor pasageri blocați în mașinile avariate.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu au anunțat că operațiunea de salvare s-a desfășurat cu succes: persoanele încarcerate au fost extrase în siguranță și predate imediat medicilor prezenți la fața locului.

Misiunea este încă în dinamică, salvatorii concentrându-se în prezent pe acordarea asistenței medicale și pe stabilizarea răniților.

Desfășurare masivă de forțe la fața locului

Pentru gestionarea eficientă a acestei situații de criză, dispozitivul inițial a fost suplimentat.

În zona accidentului acționează un echipaj complex de intervenție și salvare, incluzând o ambulanță SMURD cu medic, un elicopter SMURD mobilizat de la Târgu Mureș, o autospecială pentru transport personal și victime multiple (ATPVM), trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere a incendiilor.

În urma evenimentului rutier și a operațiunilor ample de salvare, traficul rutier pe DJ 141 este complet blocat, autoritățile dirijând circulația și lucrând la gestionarea operativă a situației.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE