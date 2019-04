„Accident rutier cu descarcerare în comuna Cocorăştii Colț, o dubiţă cu 5 ocupanţi a intrat într-un copac. O persoană a rămas încarcerată şi o alta surprinsă sub copac. Am intervenit cu o autospecială de stingere, o descarcerare şi o ambulanţă SMURD. Ambii bărbaţi au fost extraşi de către echipajul de descarcerare, cel din auto se afla în stop cardio-respirator, iar cel surprins sub copac este conştient şi asistat medical. Alte două persoane din dubă au fost evaluate medical. Bărbatul de 42 de ani încarcerat nu a supravieţuit, iar alte 4 victime sunt transportate la spital”, a precizat Raluca Vasiloae, citată de Agerpres.