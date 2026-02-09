Ministerul Culturii a propus normarea programului artiștilor la 8 ore/zi și 40 ore/săptămână, cu unele excepții, dar a retras documentul după criticile primite, precizând că se va aplica doar instituțiilor de spectacol din subordinea sa, potrivit site-ului culturaladuba.ro.

Numai că și al doilea document este neclar. Într-o parte scrie că instrucțiunile sunt un îndrumar, în alt paragraf scrie că au caracter obligatoriu. Mai mult, în document scrie și că, după analizarea rezultatelor, normarea ar putea deveni obligatorie și pentru celelalte teatre, gestionate de primării. Măsura a venit după o directivă de la Curtea de Conturi.

În replică, actorii TNB au precizat că programul-pilot le-a fost adus la cunoştinţă pe 3 februarie și că această directivă transformă munca de creație în muncă de birou și că, în plus, vor fi obligați să raporteze zilnic, în scris, ce fac în cele 8 ore de lucru.

„Considerăm că acest proiect ucide creativitatea în cultură şi îi transformă pe artişti în «scriitori de rapoarte zilnice», iar pe directorul artistic sau pe manager – în «raportorul» nostru, al tuturor. Munca artistului nu poate fi normată în 8 ore pe zi, munca lui nu este doar pe scenă, este şi cu sine – începând în zori şi terminându-se noaptea -, timp de 10 luni pe an, 6 zile pe săptămână”, iar o oră în scena presupune un consum emoțional greu de cuantificat”, spun actorii TNB.

Protestul, care va fi unul pașnic, va avea loc marți, 10 februarie, la ora 14.30, în fața teatrului. „Sunt invitaţi şi colegi de la alte teatre să susţină neaplicarea acestui program”, au precizat actorii Teatrului Național din București.

Teatrul Național din București, inaugurat în 1973, este o instituție aflată în subordinea Ministerului Culturii.

