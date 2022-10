Imaginea lui Wong, cu bretonul ei contondent și sprâncenele subțiri, va apărea pe spatele noilor monede de 25 cenți care vor apărea luni.

Noul model este al cincilea din American Women Quarters, care celebrează femeile pionieri în deomeniilor lor.

Actress Anna May Wong set to become the first Asian American to appear on US currency as part of a program honoring prominent American women throughout history. pic.twitter.com/Xoz18mDgg9