Actrița Zara Phythian și soțul ei, acuzați că au întreținut relații sexuale cu o adolescentă

O actriță care a apărut în „Doctor Strange” a fost acuzată, împreună cu soțul ei, că a întreținut relații sexuale cu o adolescentă, se arată într-un raport.



Zara Phythian, o artistă de arte marțiale care a jucat rolul unui vrăjitor în filmul Marvel din 2016, a fost acuzată de agresiune împreună cu soțul Victor Marke pentru că „a făcut sex în mod repetat” cu o fată de 13 ani, potrivit Nottinghamshire Post, citat de pagesix.com.

Fata, care acum este adultă, susține că Phythian, în vârstă de 36 de ani, și Marke, de 59 de ani, au consumat alcool și au făcut sex cu ea între 2005 și 2008. Ea a mai spus că au filmat unele dintre întâlniri.



„Știam că este greșit, dar pur și simplu nu știam cum să ies din situație sau să spun ceva”, le-a zis ea polițiștilor, potrivit presei.



„Îmi amintesc că am încercat să copiez reacția lui Zara la acea vreme pentru că am admirat-o și am încercat să fiu ca ea în toate privințele.”



Atât Phythian, cât și Marke erau instructori de arte marțiale în Marea Britanie când adolescenta ia contactat. Pythian și Marke au negat amândoi acuzațiile în instanță.

