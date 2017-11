Bătut încontinuu timp de 14 ore, stropit cu alcool, băgat cu capul într-o hazna și amenințat cu moartea după ce nu a acceptat condițiile de muncă și plată impuse de cel care îl exploata. Este coșmarul vasluianului Mihai Danciu, găsit în comă în curtea unei locuințe din Londra, după ce a căzut pradă unor traficanți de persoane fără scrupule.

Bărbatul de 40 de ani a făcut dezvăluiri incendiare, în exclusivitate pentru Libertatea, despre modul în care sunt tratați românii duși la muncă în străinătate pe anumite filiere de către rețele de traficanți de persoane. Grupurile organizate profită de starea socială precară a anumitor persoane pe care, după ce le conving în România să meargă la muncă în țările din vest, le exploatează până la extrem pe sume derizorii și în condiții inumane de lucru și cazare.

Mihai Danciu a plecat în Anglia, după ce a fost convins de către consăteni de-ai săi, ”pentru a câștiga un ban cinstit”. Se întâmpla în a doua jumătate a lunii octombrie, când vasluianul și-a lăsat concubina acasă și a urcat într-o mașină a unui prieten, care l-a dus, mai întâi, în zona municipiului Buzău. Acolo, persoanele adunate din mai multe zone ale Moldovei au fost împărțite în două microbuze și duse direct în Londra, la vila unui bărbat de etnie romă căruia toată lumea îi spunea ”doctorul”. Mihai Danciu spune că era numit astfel pentru că umbla în permanență într-un halat alb printre persoanele aduse din România cu scopul de a le exploata ca pe sclavi.



”Au zis că mă dă în WC, în hazna. Deja mă puseseră cu capul în gaura aia”

Episodul prin care a trecut Mihai Danciu este, parcă, desprins dintr-un film cu mafioți, în care cei care nu se supun regulilor sunt executați la propriu. Ajuns în casa ”doctorului”, vasluianului de 40 de ani i s-au explicat condițiile de muncă: 12 ore de lucru pe zi, pe șantier, masă și cazare gratuite, însă cu reținerea retribuției ”pentru casă” pe luna noiembrie.

Mihai Danciu urma să se cazeze alături de alți 12 români, la parterul vilei, unde trebuia să doarmă doar pe niște saltele. În consecință, a refuzat să accepte condițiile și a decis să plece. A ieșit pe ușa vilei și, după ce a parcurs câteva zeci de metri, a fost ajuns din urmă de doi bărbați, care l-au luat pe sus și l-au dus înapoi în casă, unde a început calvarul.

”M-au legat de mâini și de picioare, mi-au pus căluș în gură și după asta mi-au dat bătaie. M-au udat cu vin, cu apă și mi-au turnat coniac pe gât și apoi m-au bătut încontinuu de la ora 10 dimineață până la 12 noaptea. Au zis că mă dau în WC, în hazna. Deja mă puseseră cu capul în gaura aia. Era un oblon din tablă. Am avut noroc de un coleg de muncă, dacă pot să-i spun așa, care, în momentul în care a dat să intre în casă, m-am strecurat pe lângă el și am fugit din casă”, susține Mihai Danciu.

El povestește că a ajuns lângă un gard pe care l-a sărit apoi în curtea vecinilor.

„Am început să fug, însă, fiind noapte, m-am lovit cu pieptul de un gard din plasă de sârmă, m-a respins și am început să fug în lungul lui. Apoi, am auzit mașina poliției și am vrut să ies, însă, de frică pe motiv că ar putea fi acolo că cine știe ce mafie o fi, am rămas acolo. A doua zi am fost găsit de către o vecină, care a anunțat Poliția”, mai spune Danciu.



Norocul vasluianului din Albești a fost o asistentă din România

Transportat la un spital din Londra după ce vecinii în curtea căruia ajunsese în încercarea de a fugi de ”doctorul” din Toflea, Mihai Danciu și-a revenit din comă abia după două zile de la internare. Atunci a dat cu ochii de o asistentă din România, care lucra în respectiva unitate medicală și care l-a ajutat să găsească persoane cunoscute pentru a ajunge acasă. În acest sens, femeia i-a creat un cont pe o rețea de socializare, unde a postat și o fotografie cu bărbatul pe patul de spital.

”Când m-am trezit, după două zile de comă, nu știam ce-i cu mine și am crezut că sunt la spitalul din Vaslui. Am avut noroc de domnișoara Adina, care este de aici, de la noi, din Moldova, și care m-a ajutat foarte mult. După ce mi-a creat acel cont pe Facebook, a venit la spital cu un consătean care este de mai mulți ani în Anglia. El mi-a dat bani de am reușit să ajung cu autocarul înapoi acasă, la Vaslui”, ne-a declarat bărbatul.

Mihai Danciu a stat 12 zile în spitalul din Londra pentru recuperare, ulterior fiind externat. Vasluianul s-a urcat în autocarul de România și a plecat spre casă.



Gospodar cu 7 hectare de teren cumpărat cu bani câștigați tot în străinătate

Deși i s-a pus eticheta de împătimit al băuturii, Mihai Danciu pare să-i contrazică pe cei care l-au blamat. Bărbatul are propria locuință, una îngrijită pentru zona în care locuiește, precum și peste șapte hectare de teren proprietate. De altfel, aceasta este și principala sa sursă de venit.

”Nu mă pot plânge că nu am din ce trăi cu concubina mea. Am peste șapte hectare de teren pe care le-am cumpărat cu banii câștigați din muncă în străinătate. Pământul este dat în arendă și anual obțin produse sau bani de pe acesta. Am lucrat șapte ani în Italia, între anii 2007 și 2014. Așa că sunt obișnuit cu munca”, ne-a mărturisit Mihai Danciu.

Bărbatul nu ne-a putut spune dacă va mai pleca la muncă în străinătate, având în vedere coșmarul prin care a trecut. Deocamdată, stă acasă alături de concubina sa de 44 de ani, care are nu mai puțin de șapte copii. Dintre aceștia, doar pe unul singur îl mai are în îngrijire, o fată de 15 ani, elevă la Liceul ”Ion Mincu” Vaslui, restul fiind plecați fiecare la casa lui.

