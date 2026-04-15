Vor fi înlocuite trotuarele rulante, lifturile și scările rulante din cadrul aeroportului.

Mai exact, proiectul include înlocuirea a 19 ascensoare, 19 scări rulante, 4 trotuare rulante şi instalarea a 4 platforme pentru pasagerii cu mobilitate redusă, dintre care două complet noi.

Va fi implementat un sistem integrat de monitorizare pentru noile echipamente din Aeroportul Otopeni. Valoarea totală a proiectului este de 24.390.592 de lei.

Licitaţia a fost câştigată de consorţiul condus de TK Elevator Eastern Europe GmbH Viena, alături de TEKA Danes Instal, Mega Moni şi Creative Home Construct.

Modernizarea se va desfăşura pe parcursul a trei ani, etapizat, pentru a minimiza disconfortul pasagerilor de pe Aeroportul Otopeni.

„Un pas important pentru un aeroport mai modern, mai sigur și mai accesibil pentru toți pasagerii.”, transmite CNAB.

