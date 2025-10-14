Decizia instanței: arest la domiciliu și tratament psihiatric obligatoriu

Judecătoria Sectorului 2 a hotărât luni, 13 octombrie, că agresorul va fi plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, potrivit Judecătoriei Sector 2 București. În această perioadă, Cosmin Tudoran nu are voie să părăsească locuința fără permisiunea organelor judiciare.

Totodată, instanța a dispus obligarea acestuia la tratament medical psihiatric, în cadrul unei unități specializate, „până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări a stării de sănătate”.

Decizia vine după ce, săptămâna trecută, procurorii au finalizat ancheta și l-au trimis în judecată pe Tudoran pentru lovire sau alte violențe și utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

A lovit un livrator pe stradă și i-a spus să plece „în țara lui”

Incidentul a avut loc în seara de 26 august 2025, în sectorul 2 al Capitalei. Potrivit procurorilor, în jurul orei 22.30, bărbatul s-a apropiat de un livrator care aștepta la o trecere de pietoni și l-a lovit cu pumnul în față, fără niciun motiv.

„Din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a-l determina să părăsească teritoriul țării, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, cetățean originar din Bangladesh, lovind-o cu pumnul în zona feței, provocându-i leziuni traumatice care au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale”, au transmis procurorii, citați de Digi24.

Recomandări „Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

Martorii au filmat momentul în care agresorul îl lovește pe livrator. În înregistrare, bărbatul se apropie, îl lovește și îi spune: „Mergi înapoi în țara ta, asta e problema… pentru că ești un invadator”.

Livratorul, vizibil speriat, a cerut ajutorul unui trecător, care s-a dovedit a fi polițist. Tudoran a încercat să fugă, dar a fost prins și imobilizat imediat. În timp ce era pus la pământ, a spus: „Îmi apăr țara!”.

La scurt timp, tânărul i-a cerut polițistului: „Pot să o sun pe mama?”

Distribuia pe internet imagini cu Hitler și simboluri legionare

Cercetările efectuate după incident au arătat că agresorul postase anterior materiale cu mesaje extremiste. Pe 16 iunie, în calitate de administrator al unui cont de pe o rețea de socializare, Tudoran a distribuit un colaj video în care apăreau simbolul Mișcării Legionare și o imagine cu Adolf Hitler alături de alte două persoane, în fața unor drapele cu svastica nazistă. Procurorii au precizat că acel conținut fusese public și nerestricționat vizualizării.

„În conținutul clipului, inculpatul a intercalat în două rânduri simbolul Mișcării Legionare, precum și o imagine care îl înfățișează pe Adolf Hitler în fața unor drapele naziste”, se arată în rechizitoriu.

Pe 27 august, la o zi după incident, Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea preventivă a lui Cosmin Tudoran pentru 30 de zile, sub acuzația de lovire și alte violențe. Tribunalul București a menținut ulterior măsura, pe 5 septembrie.

După evaluările psihologice și probele adunate în dosar, magistrații au decis acum ca tânărul să fie plasat în arest la domiciliu, sub supravegherea autorităților, cu obligația de a urma tratament medical psihiatric.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE