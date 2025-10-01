Judecătorul și-a motivat decizia notând că discriminarea rasială este în creștere și promovată „în mod infam”, iar autoritățile trebuie să fie atente „deoarece discriminarea rasială subminează coeziunea socială și este complet incompatibilă cu valorile statului de drept”, a relatat g4media.ro.

„În ceea ce privește starea de pericol pentru ordinea publică pe care ar presupune-o lăsarea în libertate a inculpatului sau sub imperiul unor măsuri preventive mai blânde, aceasta este în primul rând dovedită de gravitatea însemnată a faptei pentru care există motive verosimile de a se bănui că a fost comisă de inculpat, de natura relațiilor sociale lezate, de urmările produse sau cele ce s-ar fi putut produce”, au mai notat magistrații.

Tot în dosar este consemnată și declarația lui C. Tudoran, care a spus în foaia de tratament de la spital că „nu poate să respire același aer cu «subumanii ăștia»”, că ei „nu sunt oameni” și că el „a avut mereu «sânge pur»”, mai scrie în dosarul aflat la Tribunalul Bucureşti.

Amintim că un livrator originar din Bangladesh a fost lovit cu pumnul în față marți seară, 26 august, de un tânăr din București care l-a filmat. Asiaticul l-a întrebat ce are cu el, iar tânărul i-a răspuns: „Ești un invadator”. Agresorul a fost prins de un polițist aflat în timpul liber.

Recomandări Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

„În jurul orei 22:30, în timp ce se afla în mun. București, sector 2, din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul țării, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, cetățean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feței, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale”, au explicat anchetatorii.

Pe 27 august, C. Tudoran (20 de ani) a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE