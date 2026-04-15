Extensia Claude a fost concepută pentru profesioniștii care lucrează intens cu documente, cum ar fi avocații care analizează contracte sau experții financiari ce pregătesc rapoarte.

Cum funcționează Claude integrat în Word

Utilizatorii pot pune întrebări legate de document și primesc răspunsuri cu citate pe care pot da click. De asemenea, extensia permite editarea textului păstrând stilul și formatarea inițială.

Cu modul Track Changes activat, modificările sunt afișate ca revizuiri în panoul de verificare din Word. Printre alte funcții se numără analiza automată a comentariilor și completarea șabloanelor, inclusiv adoptarea stilurilor de titluri și paragrafe.

Extensia oferă și navigare semantică, facilitând gestionarea documentelor complexe.

Claude, ca un element esențial la birou

În prezent, Claude este disponibil doar pentru clienții business cu abonamente Team sau Enterprise. Scopul este integrarea acestui instrument AI în toate ariile de activitate, de la finanțe și resurse umane la management, susține compania.

Anthropic își propune să poziționeze Claude ca un element esențial în viața profesională de zi cu zi.

