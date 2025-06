Ușa avionului s-ar fi desprins în mod miraculos

Tragedia a avut loc pe 12 iunie, pe ruta Ahmedabad – Londra Gatwick, și a dus la moartea a 241 dintre cele 242 de persoane aflate la bord. Singurul supraviețuitor este un bărbat britanic pe nume Vishwash Kumar Ramesh, care a reușit să iasă din avion chiar înainte ca aparatul să explodeze.

Vishwash, care ocupa locul 11A, spune că a scăpat cu viață după ce și-a desfăcut centura de siguranță cu puțin timp înainte de impact. El susține că ușa de urgență de lângă locul său s-ar fi desprins în momentul în care avionul a lovit o clădire.

„Cred că ușa de lângă mine a sărit când am lovit clădirea. Apoi totul a luat foc”, a povestit supraviețuitorul, vizibil marcat.

Specialiștii nu au confirmat oficial această ipoteză, însă autoritățile indiene investighează intens cazul și încearcă să stabilească ce anume a cauzat prăbușirea aeronavei Boeing.

Cutia neagră ar putea da răspunsuri

Una dintre cele două cutii negre ale avionului a fost deja recuperată și este analizată de anchetatori. Se speră că datele vor arăta exact ce s-a întâmplat în ultimele minute de zbor și dacă într-adevăr ușa de urgență a cedat înainte de coliziune.

Filmarea în care se vede un obiect mare zburând de pe avion înainte de impact circulă deja pe rețelele de socializare, unde mulți utilizatori cred că este vorba chiar de ușa menționată de Vishwash.

Air India a deschis centre de asistență pentru familiile victimelor

Compania aeriană Air India a transmis un mesaj de condoleanțe și a anunțat că a înființat centre de sprijin pentru rudele și prietenii celor decedați. Acestea sunt deschise în aeroporturile din Gatwick, Mumbai, Delhi și Ahmedabad. Familiile îndurerate ale victimelor au stat la coadă să ofere probe ADN pentru identificarea cadavrelor celor dragi.

„Suntem profund întristați de această tragedie și ne concentrăm pe sprijinul familiilor afectate. Colaborăm cu autoritățile pentru a stabili cauza accidentului”, a transmis compania.

Ancheta este în plină desfășurare, iar între timp se încearcă și identificarea exactă a obiectului care a fost filmat „zburând de pe avion”. O concluzie oficială ar putea veni abia după ce toate datele de la bord vor fi analizate complet.