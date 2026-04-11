Șapte ore de muzică și mesaje anti-ruse

Timp de șapte ore, scena a aparținut opoziției. Peste 50 de trupe și artiști maghiari, cunoscuți pentru criticile aduse guvernului naționalist-populist, au interpretat piese la acest eveniment catalogat drept unul „rupător de sistem”.

Peste 100.000 de maghiari au participat la eveniment, în timp ce alți peste 100.000 de oameni au urmărit transmisia live online.

Mulțimea, formată predominant din tineri, a scandat frecvent „Ruszkik haza!” („Rușii, duceți-vă acasă!”). Acest slogan simbolic al revoluției antisovietice din 1956 a fost readus în actualitate ca reacție la relațiile tot mai apropiate ale premierului Orbán cu Moscova.

Grupul organizator, Mișcarea de Rezistență Civică, a transmis că fiecare melodie interpretată a reprezentat o critică la adresa unui „regim corupt”, dorind să arate maselor că „era impunității s-a încheiat”.

Prăpastia dintre generații

Protestul a evidențiat o fractură demografică majoră în societatea maghiară. În timp ce cetățenii mai în vârstă rămân în general loiali premierului, tinerii cer cu vehemență sfârșitul unui regim pe care îl consideră autocratic.

Această nemulțumire a apărut pe fondul stagnării economice, al scandalurilor de corupție și al erodării popularității partidului de guvernământ, Fidesz.

În acest context tensionat a apărut o nouă forță politică. Partidul Tisza (de centru-dreapta), condus de Péter Magyar, a devenit principala amenințare la adresa puterii pe care Orbán o deține de 16 ani.

Conform institutului 21 Research Center, 65% dintre alegătorii sub 30 de ani îl susțin pe Magyar, în timp ce doar 14% ar mai vota cu Orbán.

Vocea străzii și mesajul artiștilor

Pentru mulți participanți, muzica a fost doar pretextul pentru o demonstrație de forță civică. Heléna Sugár, în vârstă de 19 ani, a venit pentru artiștii preferați, dar a subliniat miza evenimentului:

„Îi ascult pe acești artiști în fiecare zi. Dar acum cel mai important lucru aici este obiectivul politic. Cred că este important să arătăm câți dintre noi gândim așa, câți dintre noi credem că timpul pentru acest sistem a apus.”

Noel Iván (22 de ani), un tânăr emigrat în Austria pentru un trai mai bun, a mărturisit că își dorește să poată reveni într-o țară care acum i se pare „fără speranță”. Deși nu este conservator, este hotărât să voteze partidul Tisza pentru a sprijini schimbarea regimului.

Pe scenă au urcat nume sonore ale industriei muzicale maghiare, precum cântărețul Azahriah, rapperii Beton.Hofi și Krúbi, și trupele rock Quimby și Ivan and the Parasol.

Benedek Szabó, solistul popularei trupe Galaxisok, a numit legăturile guvernului cu Moscova o „trădare a aliaților UE către Rusia”:

„Toată lumea s-a săturat și este gata să schimbe în sfârșit acest sistem. (…) Nu doar astăzi, ci poimâine, vrem să transmitem că ne-am săturat și vrem să aparținem Europei.”

Trupa sa a închis metaforic cercul nemulțumirilor prin versurile de final ale uneia dintre melodii, un veritabil manifest al momentului: „Ne-am săturat, odată pentru totdeauna. În cele din urmă, toate regimurile cad.”