Condiții favorabile pentru bacteria Vibrio

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor avertizează că riscul nu se limitează doar la coastele României. Bacteria a fost identificată și în Marea Baltică și Marea Nordului. Copiii sunt cei mai expuși riscului de infecție.

Temperaturile ridicate și salinitatea scăzută creează condiții ideale pentru înmulțirea bacteriei Vibrio. În timpul verii, apa Mării Negre poate atinge chiar și 26 de grade, favorizând dezvoltarea acestui microorganism periculos.

Simptome și riscuri ale bacteriei Vibrio

Infecția cu Vibrio poate provoca diverse probleme de sănătate. În circa 80% dintre cazuri, manifestările cel mai frecvent întâlnite sunt gastroenteritele, diareea, durerile abdominale, dar și iritații ale pielii.

În cazuri severe, bacteria poate pătrunde în sânge, ducând la septicemie, o condiție potențial fatală.

Măsuri de precauție împotriva bacteriei Vibrio

Medicii recomandă atenție sporită, în special pentru copii. Părinții sunt sfătuiți să evite contactul copiilor cu apa mării dacă aceștia au răni deschise. Acoperirea eficientă a leziunilor cu plasturi poate preveni infecția.

Turiștii trebuie să fie precauți și în ceea ce privește consumul de fructe de mare. Se recomandă alegerea unor locuri de încredere și asigurarea că preparatele sunt gătite corespunzător.

