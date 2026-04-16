Tragedia a avut loc joi, la o trecere la nivel cu calea ferată lipsită de bariere de pe linia locală din Salzburg, în localitatea Nussdorf am Haunsberg, potrivit informațiilor furnizate de poliția locală.

Vestea morții sale subite a șocat lumea fotbalului, generând imediat un val de omagii. Fostul său club, RB Salzburg, a transmis un mesaj emoționant pe platforma X (fostă Twitter):

„Îl plângem pe fostul nostru portar Alexander Manninger, care și-a pierdut viața în mod tragic într-un accident rutier. Gândurile noastre sunt alături de familia și prietenii săi. Odihnește-te în pace, Alexander”.

Cariera de fotbalist

Născut la Salzburg în anul 1977, Manninger a avut o traiectorie impresionantă în fotbalul european, evoluând pentru câteva dintre cele mai mari cluburi ale continentului.

A ajuns la Arsenal Londra cu o zi înainte de a împlini 20 de ani, devenind rezerva legendarului David Seaman și, totodată, primul fotbalist austriac care a îmbrăcat tricoul „Tunarilor”.

În cele patru sezoane petrecute acolo (adunând 64 de meciuri), a câștigat un titlu în Premier League și o Cupă a Angliei.

După despărțirea de clubul londonez în 2002, a petrecut peste un deceniu în Italia, apărând buturile pentru Fiorentina, Torino, Bologna, Siena și Juventus, alături de care a câștigat un titlu în Serie A. De asemenea, a jucat patru sezoane solide în Bundesliga, la clubul german FC Augsburg.

De asemenea, a reprezentat Austria timp de 10 ani, adunând 33 de selecții și făcând parte din lotul echipei la două turnee finale majore: Cupa Mondială din 1998 și Euro 2008.

Între transferurile sale, Manninger a bifat și un sezon în țara natală, la Red Bull Salzburg. Cariera sa profesionistă s-a încheiat cu o ultimă experiență în Premier League, după ce a semnat un contract pe termen scurt cu Liverpool.

Retragerea oficială a venit în anul 2017, cu puțin timp înainte de a împlini vârsta de 40 de ani.

De la fotbal la tâmplărie

Spre deosebire de mulți foști fotbaliști care aleg cariere în antrenorat sau televiziune, Manninger a luat o decizie inedită după ce a agățat ghetele în cui.

El s-a întors la o pasiune mai veche: valorificându-și abilitățile de fost tâmplar, și-a lansat propria afacere de succes în domeniul renovărilor de locuințe în Austria, ducând o viață liniștită până la tragicul eveniment.