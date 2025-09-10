La ieșirea din CAB, Balan a zâmbit în timp ce era urcat în duba Poliției, potrivit imaginilor filmate de Libertatea.

Ziua precedentă, Alexandru Balan a fost reținut pentru 24 de ore după aproximativ 9 ore de audieri la sediul DIICOT. Procurorii au transmis că spionul a fost implicat în divulgarea unor secrete de stat ale României „în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională”.

Așa arată Alexandru Balan, fost adjunct al şefului Serviciului de Informații din Republica Moldova. Foto: Hepta

Potrivit DIICOT, bărbatul de 47 de ani s-a întâlnit de două ori la Budapesta, în Ungaria, cu ofiţeri de informaţii din cadrul Comitetului Securităţii de Stat (KGB) din Belarus, în 2024 și 2025. Autoritățile române au spus că există „suspiciuni rezonabile” că în aceste discuții Alexandru Balan a dat informații secrete și a primit bani în schimbul lor.

La rândul său, SRI a precizat că demascarea spionului a fost o acțiune complexă, făcută în cooperare cu serviciile de informaţii din Cehia, Polonia, Ungaria și Republica Moldova.

Fostul adjunct al şefului Serviciului de Informații și Securitate din țara condusă de Maia Sandu a fost reţinut pe aeroportul din Timişoara şi apoi adus la Bucureşti.

Alexandru Bălan a fost numit adjunct al șefului SIS în martie 2016, în perioada guvernului Pavel Filip, când scena politică din Republica Moldova era controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc, implicat în dosarul „furtului miliardului”.

