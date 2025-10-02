Alexandru Rogobete cere demiterea fostului manager al Spitalul de Copii din Iași și din funcția de director medical

Cătălina Ionescu a fost demisă din funcția de manager al Spitalului „Sf. Maria” din Iași

„Am solicitat demiterea managerului unităţii sanitare, pentru că nu pot să-l demit eu, nefiind spitalul din subordinea Ministerului Sănătăţii. Am văzut că s-a întors în poziţia de director medical. Solicit public demiterea acestei doamne şi din poziţia de director medical, pentru că nu cred că ne putem, în această situaţie, juca cu poziţiile de conducere”, a explicat Rogobete.

Ministrul a cerut şi demiterea şefei secţiei de Anestezie-Terapie Intensivă, afirmând că aceasta ocupă poziţia în mod ilegal.

Finanțarea Spitalului „Sf. Maria din Iași”

Rogobete a subliniat că spitalul de la Iaşi nu este subfinanţat. Acesta a primit peste 30 de milioane de lei fără TVA de la Ministerul Sănătăţii pentru achiziţia de echipamente şi materiale sanitare.

Ministrul a criticat conducerea spitalului pentru „nepăsare administrativă” şi a menţionat existenţa unui „haos administrativ şi procedural” în unitatea medicală.

„Nu discutăm despre o subfinanţare, nu discutăm despre o lipsă de legislaţie, discutăm despre o nerespectare gravă a protocoalelor şi a bunului simţ, dacă doriţi, medical şi administrativ”, a afirmat Rogobete.

Neglijență în serviciu

Ministrul Sănătăţii consideră că conducerea spitalului a dat dovadă de neglijenţă în serviciu. Cu toate acestea, el a precizat că diagnosticul administrativ final poate fi pus doar de Parchetul General.

Rogobete a subliniat importanţa de a nu generaliza situaţia la nivelul întregului sistem de sănătate.

El a menţionat că în România sunt salvaţi sute de mii de oameni anual şi că există mulţi profesionişti dedicaţi în sistemul medical.

Reacții din cadrul partidelor aflate la guvernare

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat demiterea Cătălinei Ionescu din funcţia de manager al Spitalului de Copii «Sfânta Maria». Cu toate acestea, Alexe a declarat că Ionescu va reveni în funcţia de director medical.

Deputatul USR Monica Berescu a criticat decizia lui Alexe şi a cerut demisia acestuia. Ea consideră că şeful Consiliului Judeţean Iaşi a girat numiri «toxice» la Spitalul de Copii şi menţine în funcţii persoane care «au compromis siguranţa pacienţilor».

„Noile dezvăluiri despre secţia ATI de la Spitalul «Sf. Maria»din Iaşi arată un adevăr cutremurător: moartea a şapte copii nu este rezultatul unui «accident medical», ci al unui lanţ de complicităţi, nepăsare şi, posibil, corupţie sistemică”, a declarat Berescu.

Deputatul USR a criticat şi investiţiile făcute în spital, menţionând că în ciuda unei modernizări de 136,5 milioane de lei, secţia ATI nu are chiuvete conforme pentru igienă.

Autorităţile competente continuă investigaţiile pentru a determina cauzele exacte ale deceselor celor şapte copii. Ministrul Sănătăţii a subliniat importanţa respectării protocoalelor şi a bunelor practici medicale în toate unităţile sanitare.

