Un al șaptelea copil și-a pierdut viața din cauza infecțiilor luate de la spitalul din Iași

Cel mai recent deces a fost înregistrat a o fetiță de doar trei luni, care a murit într-un spital din București după ce a fost transferată de la Iași, în timp ce în cursul săptămânii trecut șase copii au murit la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași.

„S-a întâmplat sâmbătă seara. S-a dus mititica. Nici nu știu ce să fac. Mă duc să îi scot certificatul și trebuie să o iau acasă. Să vină cineva să mă ia”, a declarat mama fetiței.

Copilul s-a născut cu o problemă la esofag și a fost spitalizată timp de trei luni. Inițial, starea ei era stabilă, dar situația s-a deteriorat rapid după ce a contractat o bacterie în spital.

„Ea era foarte bine, dar medicii au zis că a luat o bacterie. Și a început să se învinețească deodată, s-a umflat toată și au băgat-o pe Terapie Intensivă”, a mai povestit femeia.

În disperare, mama a implorat medicii să transfere copilul la București, dar cererea ei a fost ignorată. „I-am rugat… am rugat-o pe doamna doctor să mă trimită la București, dar nici nu vor să audă”, a relatat ea.

Managerul spitalului „Sf. Maria” din Iași a fost demis

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

În urma acestor evenimente tragice, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat demiterea managerului spitalului, Maria Ionescu.

„Sigur că, așa cum am mai spus, un haos administrativ și procedural mai mare ca la spitalul din Iași nu am văzut de mult. Este evident, se impune o recalibrare, dacă doriți, a modului de funcționare și de conducere a acestei unități sanitare”, a explicat Rogobete.

Întrebări despre conducerea spitalului

Alexandru Rogobete a comentat și numirea lui Dănuț Pilă în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al spitalului din Iași.

„Este cel puțin ciudat ca președintele Consiliului de Administrație dintr-un spital clinic universitar de urgență pentru copii să nu fie din domeniul medical și să nu poată, sigur, coordona până la urmă organizarea, funcționarea și zona operațională a unui spital. Mi se pare deplasat”, a declarat ministrul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE