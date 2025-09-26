Ministerul Sănătății a aflat abia azi

Rogobete a subliniat că primul caz de infecţie a fost raportat la DSP abia după cinci zile, iar Ministerul Sănătăţii a aflat „abia astăzi”, la 13 zile de la apariţia primului caz. Aceste întârzieri în raportare şi luarea măsurilor necesare sunt considerate grave de către minister.

Ministrul a dispus un control urgent la spitalul din Iaşi. O echipă formată din şeful Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii şi şeful Inspecţiei Sanitare de Stat va evalua situaţia la faţa locului.

„Din datele medicale existente, la momentul de faţă, puse la dispoziţia Ministerului Sănătăţii, nu putem realiza o legătură directă din punct de vedere medical, între infecţiile asociate şi celelalte patologii sau comorbidităţi ale pacienţilor”, a declarat Rogobete pentru Digi24, conform news.ro.

Val de amenzi pentru spital

Între timp, DSP Iaşi a aplicat deja sancţiuni:

O amendă de 10.000 lei pentru epidemiologul spitalului

O amendă de 10.000 lei pentru medicul ATI

O amendă de 50.000 lei pentru unitatea sanitară

De asemenea, s-a decis închiderea temporară a corpului A din secţia ATI şi modificarea programului de vizită pentru întreaga secţie.

Ministrul Sănătăţii a promis măsuri ferme în urma raportului final al controlului. „Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără nicio discuţie”, a avertizat Rogobete, potrivit sursei citate.

Această situaţie vine într-un moment în care Ministerul Sănătăţii a pus accent pe limitarea infecţiilor asociate activităţii medicale. Rogobete a subliniat ironia situaţiei: „Asta în anul 2025, în contextul în care, de câteva luni, discutăm periodic despre noi protocoale şi despre noi măsuri pentru limitarea infecţiilor asociate activităţii medicale”.

Anchetă epidemiologică făcută de DSP Iași

DSP Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” după ce şase copii ar fi decedat în secţia de Terapie Intensivă în ultimele zile. Directorul spitalului, Cătălina Ionescu, a declarat că germenele identificat este sensibil la antibiotice.

Conform declaraţiilor ministrului, cronologia evenimentelor este următoarea:

13 septembrie: Apariţia primei infecţii

19 septembrie: Raportarea către DSP Iaşi (când erau deja patru pacienţi infectaţi)

26 septembrie: Ministerul Sănătăţii află de situaţie

„După ce voi primi raportul corpului de control, voi face publice, ca de fiecare dată, măsurile pe care le voi lua în urma constatărilor inspectorilor trimişi, vineri, la Iaşi”, a conchis Rogobete.