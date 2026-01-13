„Ar fi culmea, în condiţiile în care există spitale unde nu avem personal să acoperim gărzile, să mai dăm şi afară din personalul existent, sau care face mai multe gărzi decât ar trebui să facă pentru a acoperi normativul”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Și a continuat: „Prin multele măsuri pe care le-am luat până acum, cu reorganizarea ambulatorului de specialitate, cu introducerea medicamentelor generice, există deja o serie de economii care s-au făcut în sistem şi care ne permit să funcţionăm fără aceste tăieri semichirurgicale sau chirurgicale făcute de oameni care nu au pus niciodată mâna pe un bisturiu“.

Rogobete a precizat că reducerea fondului de salarii, cerută de premierul Ilie Bolojan, se poate face doar pe anumite componente administrative, dar consideră că la Sănătate nu este cazul: „Sigur că reducerea fondului de salarii se poate face pe componentă administrativă, fără a afecta activitatea personalului medical şi auxiliar din unităţile sanitare. Pe de altă parte, sănătatea şi-a făcut treaba. Noi am avut deja măsuri în care am economisit în interiorul sistemului câteva miliarde bune, care vor fi realocate şi reinvestite, tocmai pentru a face acest sistem să fie functional”.

Ministrul Sănătăţii a mai spus că el nu a fost informat că se vor tăia salariile cu 10 la sută, după ce vicepremierul USR, Radu Miruţă, a anunţat acest lucru. „Din cunoştinţele mele, dar poate greşesc sau poate s-a schimbat între timp ceva, domnul Miruţă, colegul meu, este ministrul Apărării. Sigur, ca om politic, poţi să-ţi dai cu părerea despre mai multe subiecte, dar eu fac apel la echilibru şi la un discurs în cunoştinţă de cauză”, a punctat Rogobete.

„Eu nu ştiu la Ministerul Sănătăţii, minister pe care îl conduc, să existe vreun document strategic de tăiere cu 10% a salariilor”, a conchis ministrul.

Amintim că ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, a declarat luni, 12 ianuarie, la Antena 3, că în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, condusă de premierul Ilie Bolojan, s-a luat decizia ca vârsta de pensionare să crească în Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și în structurile SRI și SPP. „Acesta este compromisul acceptat de coaliție ca să nu taie din salariu, să nu taie din numărul de angajați. Dar trebuie să contribuim și noi la efort, prin creșterea vârstei de pensionare”, a spus vicepremierul Miruță.