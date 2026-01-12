Decizia a fost luată pentru ca Guvernul Bolojan să nu se taie și în aceste structuri fondul de salarii cu 10% pentru a face economia bugetară pe care o dorește.

„Lucrăm la un proiect de lege, împreună cu Ministerul de Interne, pentru creșterea vârstei de pensionare. Acesta este compromisul acceptat de coaliție ca să nu taie din salariu, să nu taie din numărul de angajați. Dar trebuie să contribuim și noi la efort, prin creșterea vârstei de pensionare. Este valabil și pentru structurile SRI și SPP”, a spus Radu Miruță.

El nu a putut preciza până la ce nivel va crește vârsta de pensionare, care acum este în jurul vârstei de 48 de ani, ci doar că premierul Ilie Bolojan a cerut să aibă gata proiectul de lege la finalul săptămânii viitoare.

„Trebuie să aducem proiectul de lege pe masa guvernului la finalul săptămânii viitoare în care să crească vârsta de pensionare. Se fac niște simulări… Cam cât trebuie să crești vârsta de pensionare ca să reduci cheltuielile cu 10%? Poate nu până la 65 de ani, poate până la 60, poate la 55. Dar azi este 48”, a conchis Miruță.