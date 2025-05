Un aligator neobișnuit a fost descoperit într-o conductă subterană din Oviedo, Florida, în timpul unei inspecții de rutină. Angajații municipali au surprins imagini și videoclipuri cu reptila în timp ce verificau conducta pentru fisuri și scurgeri, scrie UPI.

Autoritățile din orașul Ovideo au distribuit imaginile pe Facebook, alături de un videoclip cu descoperirea neașteptată, menționând că aligatorul a fost văzut și în 2023 în aceeași conductă. Astfel, se pare că „vedeta” orașului a revenit.

Muncitorii efectuau o verificare de rutină în momentul în care au descoperit aligatorul din conductă. Camera de control la distanță folosită pentru inspecție a surprins aligatorul plimbându-se liniștit prin conductă. Orașul Oviedo a postat pe Facebook o fotografie și un videoclip cu descoperirea neașteptată.

Aligatorul nu este surprins pentru prima dată în țeava din orașul din Florida. Acesta a mai fost descoperit și în trecut, motiv pentru care autoritățile locale au împărtășit imediat imaginile în online, alături de un mesaj amuzant.

„L-ați îndrăgit prima dată și acum s-a întors! Am făcut o verificare de rutină a conductei de sub Bulevardul Lockwood și am descoperit că prietenul nostru era înapoi, relaxându-se. De asemenea, conductele sunt în stare bună. Fără scurgeri”, au transmis autoritățile locale, pe Facebook.

Oficialii orașului au menționat că au mai împărtășit imagini cu un aligator în aceeași conductă în 2023. „Nu suntem siguri dacă este același aligator de acum câțiva ani, dar este la fel de distractiv de urmărit”, au adăugat ei.

Deși prezența aligatorului a fost neașteptată, scopul principal al inspecției a fost îndeplinit. Angajații municipali au confirmat că respectivele conducte sunt în stare bună, fără scurgeri sau fisuri detectate.

