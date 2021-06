„La acest moment, nu am luat încă o decizie, în sensul acceptării sau nu a solicitării, pentru că nu am încă toate datele. Am primit parțial de la Agenția de Mediu un răspuns, DSP a luat măsuri împotriva prestatorului (n.red. – Romprest) și a amendat prestatorul cu 4.000 de lei”, a afirmat prefectul Alin Stoica într-o declarație de presă transmisă de televiziuni.

Acesta a adăugat că „așteptăm ca mâine să răspundă și Garda de Mediu” și a precizat că se așteaptă ca Romprest să își continue activitatea de colectare a gunoaielor din sectorul 1.

„Ne așteptăm ca prestatorul să își continue activitatea. Orice sistare a activității poate să ducă la o decizie rapidă”, a afirmat Alin Stoica.

5 zile de gunoaie neridicate în sectorul 1 din București

Firma de salubritate Romprest a anunțat pe 1 iunie că gunoaiele din sectorul 1 al Capitalei nu vor mai fi ridicate pentru că nu s-au plătit „serviciile prestate”.

Imediat, primarul sectorului 1, Clotilde Armand, a spus că va depune plângere penală împotriva Romprest pentru șantaj și că va solicita Consiliului Local Sector 1 și în justiție rezilierea contractului.

Apoi, pe 4 iunie, Armand a cerut Prefecturii să declare stare de alertă sanitară, măsură care ar permite un contract cu un alt operator de salubritate.

În replică, prefectul Alin Stoica a declarat că întâi evaluează situația și așteaptă informații de la instituțiile implicate, înainte de a lua o decizie.

„Evaluăm situația, mă voi consulta și cu autoritățile sanitare și de mediu și vom analiza și documentația pe care Primăria Sectorului 1 ne-o trimite și apoi vom avea un răspuns”, a anunțat prefectul Capitalei.

Duminică, 6 iunie, Romprest a început să ridice gunoaiele din sectorul 1.

