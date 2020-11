„Ăsta este adevărul. Mi-au furat pagina de Facebook. Sâmbătă dimineața am constatat că cineva rulează un live pe Facebook-ul meu care nu are nicio legătură cu mine, după care nu am mai avut acces la pagină”, a scris, pe Instagram, Alina Gorghiu.

Senatoarea PNL a precizat că echipa sa online încearcă să-i recupereze pagina de Facebook.

„Nu mi se pare întâmplător că pagina mea de Facebook să fie hacked cu două săptămâni înainte de finalul campaniei, în condițiile în care este o campanie atipică, iar toată comunicarea se face pe Facebook”, a mai spus Alina Gorghiu.

