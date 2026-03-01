Membru clerical al Consiliului Gardienilor, Arafi va face parte din Consiliul de Conducere temporar alături de președintele Masoud Pezeshkian și președintele Curții Supreme, Gholamhossein Mohseni Ejei.

Astfel, Alireza Arafi, un important lider religios și politician iranian, cleric șiit de rang înalt, va conduce un consiliu provizoriu și va prelua temporar atribuțiile liderului suprem. Foarte important, Alireza Arafi va asigura doar o conducere interimară până la alegerea succesorului lui Khamenei.

Amintim că Israelul a anunţat sâmbătă, 28 februarie că a lansat un „atac preventiv” asupra capitalei Iranului, Teheran. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și americanii sunt implicați: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup malefic de oameni foarte duri și groaznici”.

Loviturile au avut loc în contextul războiului din iunie 2025 între Israel și Iran, care a durat 12 zile, dar și după avertismentele repetate ale SUA și Israelului că vor ataca din nou, dacă Iranul își continuă programele nucleare și de rachete balistice. Atacul a provocat moartea a peste 200 de persoane, notează CNN.

Iar duminică, 1 martie, presa de stat iraniană a confirmat că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989, a fost asasinat ziua precedentă după atacurile cu rachete ale Israelului și SUA care au vizat reședința prezidențială din Teheran. Asta deși informațiile inițiale susțineau că Ali Khamenei a fost scos din capitala Iranului și dus într-un loc sigur înainte ca Palatul Prezidențial să fie lovit cu rachete.

